Aaj Ka Ank Jyotish 4 January 2026: किस मूलांक का होगा भाग्योदय और किसे मिलेगा लाभ? पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज दिन थोड़ा धीमा लेकिन जिम्मेदारियों से भरा लग सकता है। काम, घर, रिश्ते सब पर ध्यान देना पड़ेगा। छोटे-छोटे डिटेल्स पर ध्यान देना, अधूरे काम पूरे करना और प्लांड तरीके से आगे बढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। हालाँकि काम ज्यादा रहेगा, लेकिन यूनिवर्सल नंबर 6 याद दिलाता है कि रिश्तों, भावनाओं और घरेलू शांति को नजरअंदाज न करें। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2026) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको अपने ज्ञान को प्रक्टिकली इस्तेमाल करने की जरूरत है। काम में रिसर्च और एनालिसिस के साथ प्लानिंग करें। पैसों में सोच-समझकर कदम उठाएं। रिश्तों में अपनी बातें संवेदनशील तरीके से रखें। ध्यान, मेडिटेशन या अकेले समय से संतुलन बना रहेगा।

आज का सबक: समझदारी के साथ किया गया काम सम्मान और स्थिरता देता है।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन रणनीति और जिम्मेदार नेतृत्व का है। काम में प्राथमिकताएं तय करें और दूसरों को साफ दिशा दें। पैसों में लंबी अवधि की योजना और बचत फायदेमंद रहेगी। रिश्तों में शब्दों से ज्यादा आपके काम मायने रखेंगे।

खुद को ज्यादा थकाने से बचें।

आज का सबक: दिल से किया गया अनुशासित नेतृत्व असली ग्रोथ लाता है।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी करुणा व्यावहारिक मदद के रूप में सामने आएगी। काम में दूसरों को सपोर्ट करना आपको संतुष्टि देगा। पैसों में जरूरत से ज्यादा खर्च न करें, भले ही नीयत अच्छी हो। रिश्तों में दया के साथ सीमाएं बनाए रखना जरूरी है।

आज का सबक: संतुलित मदद आपकी संवेदनशीलता को और प्रभावी बनाती है।