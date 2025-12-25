Aaj Ka Ank Jyotish 25 December 2025: इस मूलांक की नए विचार से चमकेगी किस्मत, यहां पढ़ें कारोबार का हाल
Aaj Ka Ank Rashifal 25 दिसंबर 2025 के अनुसार, यूनिवर्सल नंबर 1 नए रास्ते खोलता है, वहीं मूलांक 7 कहता है कि कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। ऐसे में चलिए अ ...और पढ़ें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, जब 7 और 1 की ऊर्जा साथ आती है, तो यह दिन कहता है पहले सोचो, फिर शुरुआत करो। आज लिए गए फैसले दिल की साफ आवाज से होने चाहिए, जल्दबाजी से नहीं। रिसर्च या सोच-विचार कर काम करने से लाभ मिलेगा। रिश्तों में गहरी बातचीत से अकेलापन दूर होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)
- आज का दिन आपके लिए खास है। आपकी ऊर्जा आज के दिन से पूरी तरह मेल खाती है।
- काम में पढ़ाई, रिसर्च या सोच-विचार से फायदा होगा।
- पैसों के मामलों की समीक्षा करें।
- रिश्तों में आप या तो गहरी बातचीत चाहेंगे या अकेलापन दोनों ठीक हैं।
सुझाव: अपनी मन की आवाज पर भरोसा रखें।
जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)
- आज रुककर सोचने का दिन है। आगे बढ़ने से पहले योजना जरूरी है।
- काम में रणनीति बनाएं।
- पैसों की प्लानिंग शुभ है, दबाव में फैसला न लें।
- रिश्तों में शब्दों से ज्यादा कर्म बोलेंगे।
सुझाव: समझदारी से ही अधिकार मजबूत होता है।
जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)
- आज भावनात्मक रूप से नया अध्याय शुरू हो सकता है। पुराने बोझ से मन हल्का होगा।
- काम में नए विचार धीरे-धीरे सामने आएंगे।
- खर्च सीमित रखें।
- रिश्तों में माफी और समझ से नई शुरुआत संभव है।
सुझाव: जब मन हल्का होता है, शुरुआत आसान लगती है।
निष्कर्ष
25 दिसंबर का दिन शांति से नई शुरुआत का संकेत देता है। यह दिन सिखाता है —
• पहले सोचें
• मन साफ करें
• नई मंशा तय करें
• फिर आगे बढ़ें
अगर आज का दिन समझदारी से जिया गया, तो यह आने वाले समय के लिए मजबूत नींव रख सकता है।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
