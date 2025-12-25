Aaj Ka Ank Jyotish 25 December 2025: इस मूलांक की नए विचार से चमकेगी किस्मत, यहां पढ़ें कारोबार का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, जब 7 और 1 की ऊर्जा साथ आती है, तो यह दिन कहता है पहले सोचो, फिर शुरुआत करो। आज लिए गए फैसले दिल की साफ आवाज से होने चाहिए, जल्दबाजी से नहीं। रिसर्च या सोच-विचार कर काम करने से लाभ मिलेगा। रिश्तों में गहरी बातचीत से अकेलापन दूर होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन आपके लिए खास है। आपकी ऊर्जा आज के दिन से पूरी तरह मेल खाती है।

काम में पढ़ाई, रिसर्च या सोच-विचार से फायदा होगा।

पैसों के मामलों की समीक्षा करें।

रिश्तों में आप या तो गहरी बातचीत चाहेंगे या अकेलापन दोनों ठीक हैं। सुझाव: अपनी मन की आवाज पर भरोसा रखें।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग) आज रुककर सोचने का दिन है। आगे बढ़ने से पहले योजना जरूरी है।

काम में रणनीति बनाएं।

पैसों की प्लानिंग शुभ है, दबाव में फैसला न लें।

रिश्तों में शब्दों से ज्यादा कर्म बोलेंगे। सुझाव: समझदारी से ही अधिकार मजबूत होता है।