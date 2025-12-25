Aaj Ka Ank Jyotish 25 December 2025: मूलांक 3 वाले करेंगे भविष्य की प्लानिंग, ऐसा रहेगा आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार 25 तारीख का योग 7 बनता है, जिस पर केतुदेव का प्रभाव होता है। केतुदेव आध्यात्म, इन्ट्यूशन, समझ और वैराग्य के कारक हैं। आज मूलांक के जातकों के लिए प्लानिंग करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही कामों में सफलता मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आप अपने लक्ष्यों और जीवन की दिशा पर दोबारा सोच सकते हैं। क्या आप सही रास्ते पर हैं। यह सवाल मन में आ सकता है।

कामकाज में जल्द फैसला लेने से बचें। आज प्लानिंग करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

पैसों से जुड़े मामलों में भी साफ सोच जरूरी है।

रिश्तों में आज आपको थोड़ा अकेलापन या चुप्पी पसंद आ सकती है। जवाब देने से पहले सोच लें। सुझाव: सच्चा नेतृत्व खुद को समझने से शुरू होता है।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग) आज आप भावनात्मक रूप से ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे। दूसरों की राय से ज्यादा अपनी भावनाओं को समझने का दिन है।

काम में अकेले किए गए काम ज्यादा अच्छे रहेंगे।

फालतू खर्च से बचें।

रिश्तों में थोड़ा समय खुद को दें। चुप रहना ठीक है, बस सामने वाले को भरोसा देते रहें। सुझाव: भावनात्मक संतुलन भीतर से आता है।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग) आज आपका बोलने वाला स्वभाव थोड़ा शांत रह सकता है। मन ज्यादा सोचने और सीखने में लगेगा।

काम में नए आइडिया और भविष्य की प्लानिंग पर ध्यान दें।

पैसों से जुड़े बड़े फैसले टाल दें।

रिश्तों में ज्यादा सोचने से बचें। सच्ची और सरल बात सबसे बेहतर रहेगी। सुझाव: कभी-कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती है।