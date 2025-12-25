विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 25 December 2025: इस मूलांक को ऑफिस में सोच-समझकर प्लानिंग करने से मिलेगी कामयाबी

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 25 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज शोर-शराबा, जल्दबाजी या भावनात्मक ड्रामा ठीक नहीं रहेगा। यह दिन शांति से सोचने, योजना बनाने और मन में ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 25 December 2025: किस मूलांक को मिलेगा लाभ 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। मूलांक 7 आत्म-विश्लेषण, सीखने और भीतर झाँकने का अंक है। आज का यूनिवर्सल नंबर 1 है, जिस पर सूर्यदेव का प्रभाव होता है। सूर्यदेव नई शुरुआत, आत्मविश्वास और दिशा का प्रतीक हैं। अंक राशिफल के अनुसार, काम में सोच-समझकर की गई प्लानिंग करने से सलफता मिलेगी और काम में अचानक बदलाव भूलकर भी न करें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4

  • आज का दिन व्यवस्था बनाने और आगे की योजना सोचने के लिए अच्छा है।
  • काम में सोच-समझकर की गई प्लानिंग संतोष देगी।
  • बचत और निवेश से जुड़े फैसले अनुकूल हैं।
  • रिश्तों में आप कम बोल सकते हैं, लेकिन आपका भरोसेमंद व्यवहार सब कुछ कह देगा।

सुझाव: मजबूत नींव सोच-समझकर बनती है।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5

  • आज आपकी तेज ऊर्जा थोड़ी धीमी हो सकती है। मन में बेचैनी हो, लेकिन शरीर आराम चाहता है।
  • काम में अचानक बदलाव न करें।
  • पैसों के मामले में धैर्य रखें।
  • रिश्तों में जबरदस्ती बातचीत न करें। समय के साथ समझ बनेगी।

सुझाव: आज की सोच कल की परेशानी बचा सकती है।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6

  • आज आप थोड़ा अंदर की ओर रहना चाहेंगे। खुद का ख्याल रखने का दिन है।
  • काम की जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन भावनात्मक दूरी आपको संतुलन में रखेगी।
  • रिश्तों में ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं। शांति से साथ निभाना काफी है।

सुझाव: अपनी शांति का ध्यान रखना भी जरूरी है।

निष्कर्ष

25 दिसंबर का दिन शांति से नई शुरुआत का संकेत देता है। यह दिन सिखाता है —

• पहले सोचें
• मन साफ करें
• नई मंशा तय करें
• फिर आगे बढ़ें

अगर आज का दिन समझदारी से जिया गया, तो यह आने वाले समय के लिए मजबूत नींव रख सकता है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।