Aaj Ka Ank Jyotish 25 December 2025: इस मूलांक को ऑफिस में सोच-समझकर प्लानिंग करने से मिलेगी कामयाबी

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। मूलांक 7 आत्म-विश्लेषण, सीखने और भीतर झाँकने का अंक है। आज का यूनिवर्सल नंबर 1 है, जिस पर सूर्यदेव का प्रभाव होता है। सूर्यदेव नई शुरुआत, आत्मविश्वास और दिशा का प्रतीक हैं। अंक राशिफल के अनुसार, काम में सोच-समझकर की गई प्लानिंग करने से सलफता मिलेगी और काम में अचानक बदलाव भूलकर भी न करें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन व्यवस्था बनाने और आगे की योजना सोचने के लिए अच्छा है।

काम में सोच-समझकर की गई प्लानिंग संतोष देगी।

बचत और निवेश से जुड़े फैसले अनुकूल हैं।

रिश्तों में आप कम बोल सकते हैं, लेकिन आपका भरोसेमंद व्यवहार सब कुछ कह देगा। सुझाव: मजबूत नींव सोच-समझकर बनती है।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी तेज ऊर्जा थोड़ी धीमी हो सकती है। मन में बेचैनी हो, लेकिन शरीर आराम चाहता है।

काम में अचानक बदलाव न करें।

पैसों के मामले में धैर्य रखें।

रिश्तों में जबरदस्ती बातचीत न करें। समय के साथ समझ बनेगी। सुझाव: आज की सोच कल की परेशानी बचा सकती है।