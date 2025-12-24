Aaj Ka Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 2 को ऑफिस में मिलेगी बड़ी कामयाबी, खुलेंगे तरक्की के मार्ग
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, 24 का योग 6 होता है, जिस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। शुक्र प्रेम, सामंजस्य, सुंदरता और रिश्तों का ग्रह है। अंक 6 भावनात्मक जिम्मेदारी, देखभाल, परिवार और संतुलन की इच्छा को दर्शाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपके सामान्य रूप से मजबूत, स्वतंत्र और सीधे स्वभाव को थोड़ा नरम करता है। आज देखभाल दिखाने से आपकी नेतृत्व क्षमता कमजोर नहीं होगी।
कामकाज में आदेश देने से ज्यादा सहयोग से काम बेहतर बनेगा। ज्यादा दबाव बनाने पर विरोध हो सकता है। पैसे की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घर खर्च बढ़ सकता है। खर्च प्रेम से करें, मजबूरी से नहीं।
रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां धैर्य से सुनने पर सुलझ सकती हैं। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश से बचें।
सलाह: आज नेतृत्व करुणा से दिखता है, दबदबे से नहीं।
जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपकी भावनात्मक और सहज समझ से गहराई से जुड़ा है। दूसरों की अनकही भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता बढ़ी रहेगी।
काम में टीमवर्क और कूटनीति से सफलता मिलेगी। आप किसी विवाद को सुलझाने वाले बन सकते हैं। दूसरों का तनाव खुद पर न लें। पैसों का मामला सामान्य रहेगा।
रिश्तों में भावनात्मक नजदीकी सुकून देगी। बातों को नरमी से रखें, लेकिन सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं।
सलाह: सहारा देते समय अपनी भावनात्मक सीमाओं की रक्षा करें।
जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी बात करने की क्षमता में भावनात्मक गहराई आएगी। हल्की-फुल्की बातचीत से ज्यादा अर्थपूर्ण चर्चा की ओर झुकाव रहेगा। भावनाओं को स्वीकार करने से रचनात्मकता बेहतर बहेगी।
काम में लेखन, काउंसलिंग, शिक्षण या कला से जुड़े कार्यों में सराहना मिलेगी। पैसे स्थिर रहेंगे, लेकिन भावनात्मक संतुष्टि के लिए खर्च करने से बचें।
रिश्तों में दिल से की गई बात संबंधों को मजबूत करेगी। मजाक ठीक है, लेकिन गंभीर भावनात्मक पल में तंज से बचें।
सलाह: दिल से बोलें, जल्दबाजी से नहीं।
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
