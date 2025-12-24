Aaj Ka Ank Jyotish 24 December 2025: किस मूलांक की किस्मत देगी साथ, यहां पढ़ें अपना अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 24 दिसंबर 2025 के अनुसार, यह दिन उन भावनात्मक बोझों को छोड़ने की सीख देता है जो अब आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। यह दिन कठोर फै ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का यूनिवर्सल डे नंबर 9 है, जिस पर मंगल ग्रह का प्रभाव माना जाता है। अंक 9 करुणा, अंत, अनुभव और भावनात्मक पूर्णता का प्रतीक है। यह अंक माफी, पुराने दर्द को छोड़ने और जीवन को व्यापक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा लचीला बनने की सीख देता है। आप आमतौर पर नियम और तर्क पसंद करते हैं, लेकिन आज भावनाओं को नजरअंदाज करना दूरी बढ़ा सकता है।
काम में जिम्मेदारियां ठीक चलेंगी, लेकिन सहकर्मियों से बात करते समय भावनात्मक समझ जरूरी होगी। घर, मरम्मत या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। घबराने के बजाय शांति से योजना बनाएं।
रिश्तों में भावनाएं जताना मुश्किल लग सकता है, लेकिन छोटा सा ध्यान या मौजूदगी भी काफी है।
सलाह: भावनात्मक खुलापन भरोसे और स्थिरता बढ़ाता है।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज आप भावनात्मक रूप से बेचैन महसूस कर सकते हैं। भागने या खुद को व्यस्त रखने की इच्छा होगी, लेकिन दिन भावनाओं से भागने नहीं, उन्हें समझने को कहता है।
काम में ध्यान भटकने से बचें और काम पूरे करने पर फोकस रखें। खर्च सोच-समझकर करें, खासकर आराम या अचानक दिए गए उपहारों पर।
रिश्तों में गंभीर बातों से बचने की बजाय ध्यान से सुनें। इससे मन को स्थिरता मिलेगी।
सलाह: सच्चा जुड़ाव मौजूद रहने से बनता है, भागने से नहीं।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
यह दिन आपके लिए खास और भावनात्मक रूप से गहरा है। आप दूसरों की खुशी और जरूरतों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं। ध्यान रखें कि सीमाएं न टूटें, वरना थकान हो सकती है।
काम में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। परिवार या घर से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। अपराधबोध में आकर खर्च न करें।
रिश्तों में प्रेम और अपनापन स्वाभाविक रूप से बहेगा। साथ ही खुद की देखभाल भी जरूरी है।
सलाह: खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, संतुलन है।
पढ़ें साल 2026 का अंक राशिफल
|मूलांक 1 वार्षिक राशिफल
|मूलांक 4 वार्षिक राशिफल
|मूलांक 7 वार्षिक राशिफल
|मूलांक 2 वार्षिक राशिफल
|मूलांक 5 वार्षिक राशिफल
|मूलांक 8 वार्षिक राशिफल
|मूलांक 3 वार्षिक राशिफल
|मूलांक 6 वार्षिक राशिफल
|मूलांक 9 वार्षिक राशिफल
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।