Aaj Ka Ank Jyotish 24 December 2025: इस मूलांक को रिसर्च से काम में मिलेगी सफलता, पढ़ें किसे मिलेगा लाभ?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जब 6 और 9 की ऊर्जा साथ आती है, तो दिन भावनात्मक रूप से गहरा और उपचार करने वाला बन जाता है। यह रिश्तों, भावनात्मक समझ और दिल में दबे गुस्से, अपराधबोध या पुरानी तकलीफों को छोड़ने की आवश्यकता को उजागर करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप भीतर की ओर ज्यादा झुकाव महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक माहौल कभी-कभी भारी लग सकता है।

काम में विश्लेषण, रिसर्च या अकेले किए जाने वाले कार्य बेहतर रहेंगे। पैसे स्थिर रहेंगे, लेकिन भविष्य को लेकर ज्यादा सोचने से बचें।

रिश्तों में आपकी चुप्पी गलत समझी जा सकती है। हल्का सा भावनात्मक संकेत सामंजस्य बनाए रखेगा।

सलाह: भावनाओं को स्वीकार करने से भीतर शांति आती है।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा नरम होने की जरूरत है। जिम्मेदारी और अधिकार जरूरी हैं, लेकिन समझ भी उतनी ही जरूरी है।

काम में सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने से सम्मान बढ़ेगा। पैसे को लेकर बहुत सख्त रवैया न रखें।

व्यक्तिगत जीवन में भावनाएं जताना कठिन लग सकता है। शब्दों से ज्यादा छोटे काम असर दिखाएंगे।

सलाह: सच्ची ताकत समझने में होती है, नियंत्रण में नहीं।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपके लिए भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावशाली दिन है। करुणा, माफी और पुरानी यादें उभर सकती हैं।

काम में सेवा, मार्गदर्शन या मदद से संतोष मिलेगा। खुद को थकाने से बचें।

रिश्तों में माफी और पुराने दर्द छोड़ने से शांति मिलेगी।

सलाह: जो अब काम का नहीं, उसे छोड़ देना ही आगे बढ़ना है।