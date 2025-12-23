विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 23 December 2025: मेहनत से भविष्य की नींव होगी मजबूत, जानें किस मूलांक के चमकेंगे सितारे

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 23 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज डे नंबर 5 और यूनिवर्सल नंबर 8 है। आज की ऊर्जा अनुशासन, धैर्य और भावनात्मक संतुलन की भी मांग करती है। ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 23 December 2025: कैसा रहेगा आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जब 5 और 8 की ऊर्जा साथ आती है, तो दिन उत्साहित होते हुए भी गंभीर, सक्रिय होते हुए भी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। अंक राशिफल के अनुसार, कागजी काम और आर्थिक संरचना के लिए मंगलवार का दिन खास माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4


यह दिन आपके लिए उत्पादक और संरचित है। अनुशासन की ऊर्जा आपकी स्वाभाविक जिम्मेदारी और संगठन क्षमता को समर्थन देती है। काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन आप उसे अच्छी तरह संभाल पाएंगे। लंबी अवधि की योजना, कागजी काम और आर्थिक संरचना के लिए दिन अनुकूल है। बदलाव का विरोध न करें, बल्कि व्यवस्था के भीतर स्थिरता से काम करें।
रिश्तों में भावनाएं कम व्यक्त होंगी, लेकिन आपकी स्थिरता और भरोसेमंद स्वभाव से अपनापन बना रहेगा।
टिप: आज की निरंतर मेहनत भविष्य की मजबूती बनाएगी।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


आज बेचैनी और अंदरूनी द्वंद महसूस हो सकता है। मन आजादी चाहता है, लेकिन जिम्मेदारियां अनुशासन मांगती हैं। अत्यधिक मल्टीटास्किंग भ्रम बढ़ा सकती है।
कार्यस्थल पर नए काम शुरू करने की बजाय अधूरे कार्य पूरे करें। आर्थिक जल्दबाजी से सख्ती से बचें।
रिश्तों में भावनात्मक अस्थिरता तनाव ला सकती है। धैर्य रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें।
टिप: असली स्वतंत्रता आत्म-नियंत्रण से आती है।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


आज आपकी भावनात्मक मजबूती की परीक्षा है। पारिवारिक या भावनात्मक जिम्मेदारियां भारी लग सकती हैं, खासकर जब सराहना न मिले।
कार्यस्थल पर कर्तव्य बढ़ेंगे और परिणाम में समय लग सकता है। घर या परिवार से जुड़े आर्थिक मामलों पर ध्यान देना होगा।
रिश्तों में जरूरत से ज्यादा त्याग से बचें। स्वस्थ सीमाएं बनाए रखना जरूरी है।
टिप: अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी आत्म-प्रेम है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।

 