Aaj Ka Ank Jyotish 23 December 2025: मूलांक 8 वाले तय करेंगे भविष्य की दिशा, मिलेगा कामयाबी का मार्ग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज डे नंबर 5 और यूनिवर्सल नंबर 8 है। यह संयोजन दिन को तीव्र लेकिन उद्देश्यपूर्ण बनाता है, जहां हर कर्म का अपना महत्व और परिणाम होता है। आज सफलता गति से नहीं, बल्कि सजगता, जिम्मेदारी और सचेत प्रयास से मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग) दिन की तेज ऊर्जा आपको थका सकती है। आप अकेले और शांति से काम करना ज्यादा पसंद करेंगे।

कार्यस्थल पर विश्लेषण, रिसर्च और योजना से जुड़े कार्य आपके लिए बेहतर रहेंगे। अनावश्यक बहस से बचें। आर्थिक निर्णय सुरक्षित और सतर्क रखें।

रिश्तों में आपकी दूरी को गलत समझा जा सकता है, इसलिए हल्की-सी स्पष्टता जरूरी है।

टिप: अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करें।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

यह आपके लिए शक्तिशाली कर्मप्रधान दिन है। जिम्मेदारी, अधिकार और जवाबदेही प्रमुख रहेंगी। आज किए गए कर्म भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं।

कार्यस्थल पर नेतृत्व में निष्पक्षता, अनुशासन और नैतिकता जरूरी है। आर्थिक मामलों में परिपक्वता रखें, वरना पुराने कर्मों का दबाव महसूस हो सकता है।

निजी जीवन में भावनाएं व्यक्त करना कठिन लग सकता है। शब्दों से ज्यादा कर्मों को बोलने दें।

टिप: आज की ईमानदारी भविष्य का फल तय करेगी।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज भावनात्मक तीव्रता अधिक रह सकती है, खासकर उन लोगों के साथ जो आप पर निर्भर हैं। करुणा मजबूत रहेगी, लेकिन सीमाएं न रखने पर थकान हो सकती है।

कार्यस्थल पर सेवा भाव संतोष देगा, लेकिन अहंकार या शक्ति संघर्ष से बचें। आर्थिक उदारता में व्यावहारिकता जरूरी है।

रिश्तों में क्षमा से राहत मिलेगी, लेकिन टकराव से बचना बेहतर रहेगा।

टिप: वह भावनात्मक बोझ छोड़ दें जो अब आपके काम का नहीं है।