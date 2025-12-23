विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 23 December 2025: मूलांक 1 वाले लेंगे प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फैसले, पढ़ें अपना भाग्यफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 23 दिसंबर 2025 के अनुसार, 23 दिसंबर एक सक्रिय लेकिन चुनौतीपूर्ण दिन है। यह दिन आपको आगे बढ़ने, निर्णय लेने और उन जिम्मेदारियों को ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 23 December 2025: किस मूलांक को मिलेगा लाभ 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष में 23 का योग 5 बनता है, जिस पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो संवाद, बुद्धि, अनुकूलन और गति का कारक है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


आज आपका नेतृत्व कौशल परखा जा सकता है। आप परिणाम जल्दी चाहते हैं, लेकिन दिन की ऊर्जा आपसे धैर्य और रणनीतिक सोच की मांग करती है। कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन या अधिकार से जुड़ा दबाव बढ़ सकता है। प्रोफेशनल मामलों में शांत निर्णय जरूरी हैं। वरिष्ठों या सहकर्मियों के साथ अहंकार टकराव से बचें, वरना प्रगति धीमी हो सकती है। आर्थिक रूप से आज जोखिम भरे निवेश या जल्दबाजी में किए गए वादों से बचें।
रिश्तों में आप मजबूत दिख सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूरी महसूस हो सकती है। नियंत्रण की बजाय सहयोग का भाव रखें।
टिप: ताकत नहीं, परिपक्वता और जिम्मेदारी से नेतृत्व करें।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज भावनात्मक रूप से दिन थोड़ा भारी लग सकता है। निजी भावनाओं और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच असमंजस रह सकता है। संवेदनशीलता अधिक रहेगी, इसलिए चीजों को दिल पर न लें। कार्यस्थल पर सहयोग और टीमवर्क तनाव कम करेगा। आलोचना पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। आर्थिक मामलों में दूसरों के निर्णयों पर पूरी तरह निर्भर न रहें।
रिश्तों में गलतफहमियां संभव हैं। शांत बातचीत और सुनने की आदत मददगार साबित होगी।
टिप: भावनात्मक संतुलन आज आपके भविष्य की शांति की रक्षा करेगा।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज आपकी स्वाभाविक उत्साहपूर्ण और अभिव्यक्तिपूर्ण ऊर्जा थोड़ी सीमित महसूस हो सकती है। जिम्मेदारियां फोकस मांगती हैं और ध्यान भटकने से गलतियां हो सकती हैं।
कार्यस्थल पर संवाद स्पष्ट, व्यावहारिक और सटीक रखें। बढ़ा-चढ़ाकर बोलने, गपशप या अनावश्यक चर्चाओं से बचें। आर्थिक अनुशासन बेहद जरूरी है।
रिश्तों में जल्दबाजी में बोले गए शब्द गलतफहमी पैदा कर सकते हैं।
टिप: कम लेकिन सार्थक संवाद चुनें।

 

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com