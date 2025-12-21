Aaj Ka Ank Jyotish 21 December 2025: किस मूलांक का चमकेगा भाग्य और किसे मिलेगा लाभ, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जब अंक 3 और 6 की ऊर्जा मिलती है, तो दिन भावनात्मक रूप से एक्सप्रेसिव लेकिन सेंसिटिव बन जाता है। जुड़ने, सुने जाने और सराहना पाने की इच्छा बढ़ सकती है। लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामान्य से तेज हो सकती हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप थोड़ा अंदर की ओर झुके रह सकते हैं। दिन की ज्यादा भावनात्मक ऊर्जा आपको थका सकती है, इसलिए जरूरत हो तो अकेले समय बिताएं।

काम में ध्यान तभी लगेगा जब ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हों। भावनात्मक बहस से दूरी रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

रिश्तों में आपकी चुप्पी गलत समझी जा सकती है, इसलिए शांति से अपनी जरूरत बता दें।

सलाह: आज स्पष्टीकरण से ज्यादा आंतरिक शांति जरूरी है।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण लग सकता है। आपकी प्रैक्टिकल सोच भावनात्मक मांगों से टकरा सकती है। कोई आपसे समाधान नहीं, बल्कि समझ चाहता है।

काम में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सराहना थोड़ी देर से मिलेगी। घर या काम पर शक्ति संघर्ष से बचें।

आर्थिक फैसले आज टालना बेहतर रहेगा। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

सलाह: आज सहानुभूति दिखाने से भविष्य में सम्मान मिलेगा।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप भावनात्मक रूप से दयालु और सेंसिटिव रहेंगे। दूसरों की मदद करने से संतोष मिलेगा, लेकिन खुद को थका न लें।

रचनात्मक या आध्यात्मिक गतिविधियां मन को शांति देंगी। काम में आपकी सलाह दूसरों के लिए उपयोगी होगी, लेकिन हर मामले में भावनात्मक रूप से न जुड़ें।

रिश्तों में गहराई रहेगी। माफी और पुराने मामलों को खत्म करने का मौका मिल सकता है।

सलाह: प्यार दें, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं।

निष्कर्ष 21 दिसंबर भावनाओं के एक्सप्रेशन, रिश्तों में सुधार और जुड़ाव का दिन है। दिन अंक 3 और यूनिवर्सल अंक 6 का मेल याद दिलाता है कि शब्दों का भावनात्मक असर गहरा होता है। प्यार से बोलें, ध्यान से सुनें और सहानुभूति के साथ काम करें।

यह दिन न तो जल्दबाजी में फैसले लेने का है और न ही भावनाओं को दबाने का, यह दिन है: