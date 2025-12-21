विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 21 December 2025: पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ बीतेगा इस मूलांक का दिन, पढ़ें आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 21 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन न तो कठोर फैसलों के लिए है और न ही बिना सोचे बोले गए शब्दों के लिए। यह दिन प्यार से बोलने, सहा ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 21 December 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का यूनिवर्सल दिन अंक 6 है, जिस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। अंक 6 रिश्तों, परिवार, भावनात्मक जिम्मेदारियों, देखभाल और सामंजस्य पर ध्यान देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4


आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दिन की ऊर्जा आपको तय ढर्रे से बाहर ला रही है। अचानक भावनात्मक बातचीत या पारिवारिक जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं।
काम में लचीलापन जरूरी होगा। भावनाओं से जुड़े मामलों में ज्यादा सख्त या केवल प्रैक्टिकल रवैया न अपनाएं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक जिम्मेदारियां न लें।
निजी जीवन में कोई आपसे भावनात्मक समझ की उम्मीद कर सकता है। भावनाओं को बेवजह मानकर न टालें।
सलाह: भावनात्मक खुलेपन से आपको अनजाना सुकून मिल सकता है।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


आज मन में मिले-जुले भाव रहेंगे। बेचैनी भी होगी और भावनात्मक जुड़ाव भी। भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचें।
काम में बातचीत जरूरी है, लेकिन साफ-साफ बात करना जरूरी होगा। मैसेज या वादे दोबारा जांच लें। आर्थिक रूप से अचानक खर्च से बचें।
रिश्तों में आजादी भी चाहिए और भरोसा भी दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें।
सलाह: प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, शांति से सोचें।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


यह दिन आपसे गहराई से जुड़ा हुआ है। आप खुद को दूसरों की भावनात्मक जिम्मेदारी उठाते हुए पा सकते हैं। मदद करना आपकी फितरत है, लेकिन खुद की देखभाल भी जरूरी है।
काम में भावनात्मक जुड़ाव या परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। घर या प्रियजनों पर खर्च हो सकता है।
रिश्तों में भावनाएं गहरी रहेंगी। नरमी से की गई बातचीत रिश्तों को ठीक कर सकती है।
सलाह: खुद का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।