Aaj Ka Ank Jyotish 21 December 2025: मूलांक 2 का फैमिली के साथ सुकून से बीतेगा दिन, पढ़ें अंक राशिफल 

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 21 दिसंबर 2025 के अनुसार, 21 दिसंबर का दिन भावनाओं को व्यक्त करने, दिल से बात करने, क्रिएटिविटी और रिश्तों में सुधार के लिए प्रेरि

Aaj Ka Ank Jyotish 21 December 2025: किस मूलांक की चमकेगी किस्मत 


भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, 21 का योग 3 बनता है, जिस पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है। बृहस्पति ज्ञान, पॉजिटिव सोच, सीख और विस्तार का प्रतीक है। दिन अंक 3 क्रिएटिविटी, संवाद, आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। यह आपको अपनी बात कहने, विचार साझा करने और छोटी-छोटी बातों में भी खुशी ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1

 

आज भावनात्मक रूप से थोड़ा धीमा चलने की जरूरत है। आप आमतौर पर मजबूत और निर्णय लेने वाले होंगे, लेकिन आज रिश्तों में ज्यादा सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। कोई करीबी भावनात्मक सहारे की उम्मीद कर सकता है।

काम में रचनात्मक सोच से समाधान मिल सकता है, लेकिन बातचीत पर हावी होने से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पर भावनात्मक वजहों से खर्च करने से बचें।

रिश्तों में अपनी बात ईमानदारी से रखें, लेकिन नरमी के साथ। अगर आप सिंगल हैं, तो पुराने रिश्तों की याद आ सकती है। आज फैसला लेने से ज्यादा भावनात्मक स्पष्टता पर ध्यान दें।

सलाह: आज आपकी ताकत नियंत्रण में नहीं, बल्कि धैर्य में है।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज का दिन भावनात्मक रूप से आपके लिए खास है। आप दूसरों से गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही भावनाएं जल्दी आहत भी हो सकती हैं।
काम में सहयोग से सफलता मिलेगी। खुद पर संदेह या खुद को अलग करने से बचें। आपकी इन्टूशन आज मजबूत है, उस पर भरोसा करें, लेकिन भावनाओं को तर्क पर हावी न होने दें।
रिश्तों में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने से सुकून मिलेगा।
सलाह: अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करें और जरूरत से ज्यादा देने से बचें।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


ऊर्जा के लिहाज से आज का दिन आपका है। आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी, खुला और एक्सप्रेसिव महसूस करेंगे। लेखन, बोलने, पढ़ाने या कला से जुड़े कामों के लिए दिन अच्छा है।
हालांकि भावनात्मक प्रतिक्रिया तेज हो सकती है, इसलिए बढ़ा-चढ़ाकर बोलने या नाटकीय प्रतिक्रिया से बचें। बातचीत और संपर्क से आर्थिक लाभ के संकेत हैं।
रिश्तों में सराहना की चाह रहेगी। प्यार खुलकर जताएं, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया की उम्मीद न रखें।
सलाह: अपने शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को उठाने के लिए करें, सिर्फ ध्यान पाने के लिए नहीं।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com