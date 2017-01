जम्मू-कश्मीर : अखनूर में GREF कैंप पर आतंकी हमला, 3 मजदूरों की मौत

अखनूर के बटाल में हुए आतंकी हमले में तीन मजदूरों की मौत हो गई है। आतंकियों ने यह हमला सेना के जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स कैंप को निशाना बनाकर किया है।

कश्मीर (एएनआई)। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में स्थित बटाल गांव में सोमवार तड़के हुए आंतकी हमले में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के तीन मजदूरों की मौत हो गई है। आतंकियों ने यह हमला जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (GREF) कैंप को निशाना बनाकर किया है। जिस जगह हमला हुआ है वह एलओसी से महज दो किमी दूर है। हमले के बाद सेना के सभी कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। पीएमओ में मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि अखनूर हमले का संबंध पूरी तरह पाकिस्तान से है।

देर रात किया गया था हमला

जानकारी के मुताबिक सेना के कैंप से तीन शव भी बरामद किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार से करीब सौ आतंकी एलओसी पार कर भारत में घुसने की फिराक में हैं। डीफेंस पीआरओ मनीष मेहता ने बताया है कि आतंकियों ने यह हमला रविवार देर रात करीब 1.15 बजे किया था। उनके मुताबिक यह हमला GREF की पलाटून पर किया गया था जिसमें तीन मजदूरों की मौत हो गई।

At 1.15am there was attack on GREF platoon in Batla; 3 labourers killed; area cordoned off search ops on: Manish Mehta, Defence PRO pic.twitter.com/600GjJz9zu

— ANI (@ANI_news) 9 January 2017