हैदराबाद में जीइएस 2017 का विषय वूमन फर्स्‍ट प्रॉस्‍पेरिटी फॉर ऑल है। इसमें इवांका ट्रंप ने भारतीय महिला उद्यमियों को सम्‍मानित किया।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। हैदराबाद में मंगलवार को आयोजित ग्‍लोबल एंटरप्रेन्‍योरशिप समिट (जीईएस) 2017 में इवांका ट्रंप ने तीन भारतीय महिला उद्यमियों की प्रशंसा के साथ सराहना की। इवांका के अनुसार, ये तीनों महिलाएं प्रत्‍येक उद्यमी के विजन, लक्ष्‍य, धैर्य व साहस का प्रतिनिधित्‍व करतीं हैं। इन तीन उद्यमियों में एक राजलक्ष्‍मी बोरठाकुर थीं।

GES 2017 सम्मेलन हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इस साल सम्मेलन का विषय ‘वूमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल' है।

असम मूल की बोरठाकुर बिजनेस वुमन हैं। इन्‍होंने मिरगी का पता लगाने वाले डिवाइस T-jay की खोज की। अभी वे बेंगलुरु के टेराब्‍लू एक्‍सटी कंपनी की सीईओ और फाउंडर हैं जो ये डिवाइसेज बनाता है। इवांका ने अपने संबोधन के दौरान बोरठाकुर का नाम लिया और उन्‍हें जिंदगियों को बचाने, नौकरी उपलब्‍ध कराने और उम्‍मीद जगाने के लिए सम्‍मानित किया।

.@IvankaTrump: 90 cents earned by a woman out of a dollar goes back into their family income. #GES2017 #womentrepreneur pic.twitter.com/6NL3i9Bswm