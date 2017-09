गुरुग्राम: सोते हुए ASI की गोली मारकर हत्या, बेटे पर शक

नरेश के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात मंगलवार तड़के 3 बजे की है जब उन्हें सोते हुए गोली मारी गई।

गुरुग्राम [जेएनएन]। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में एक एएसाई की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब एएसाई नरेश यादव अपने घर पर थे। नरेश यादव की तैनाती फरीदाबाद में थी वह पाली चौकी फरीदाबाद में इंचार्ज के तौर पर तैनात थे।

मामले में केस दर्ज किया जा चुका है। 47 वर्षीय नरेश के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात मंगलवार तड़के 3 बजे की है जब उन्हें सोते हुए गोली मारी गई। एएसाई के सिर में गोली लगी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

