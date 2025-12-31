किंग चार्ल्स की न्यू ईयर लिस्ट में शमिल हुए ये भारतीय, नए साल के मौके पर मिलेगा सम्मान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश किंग चार्ल्स III की न्यू ईयर सम्मान लिस्ट में कई भारतीयों के नाम शामिल हैं। इसमें पंजाबी मूल की एक्ट्रेस और लेखिका मीरा स्याल का नाम भी है। ब्रिटिश किंग न्यू ईयर 2026 के मौके पर प्रोफेसर मीना उपाध्याय को भी सम्मानित करेंगे, इनका जन्म भारत में ही हुआ था। किंग की इस लिस्ट में 1,157 लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें 14 फीसदी जातीय अल्पसंख्यक हैं। ब्रिटिश किंग से किसे मिलेगा सम्मान? ब्रिटिश किंग चार्ल्स की न्यू ईयर सम्मान समारोह की लिस्ट में 64 वर्षीय महिला मीरा स्याल का नाम है। इनके माता-पिता दिल्ली से यूनाइटेड किंगडम में जाकर बस गए थे। मीरा स्याल ब्रिटिश एशियन टीवी कॉमेडी सीरियल 'गुडनेस ग्रेशियस मी' में लेखिका के तौर पर काम कर रही हैं और वह इस सीरियल की स्टारर भी हैं।

