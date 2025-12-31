किंग चार्ल्स की न्यू ईयर लिस्ट में शमिल हुए ये भारतीय, नए साल के मौके पर मिलेगा सम्मान
ब्रिटिश किंग चार्ल्स III की न्यू ईयर सम्मान सूची में कई भारतीयों के नाम शामिल हैं। इसमें पंजाबी मूल की अभिनेत्री और लेखिका मीरा स्याल और भारत में जन्म ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश किंग चार्ल्स III की न्यू ईयर सम्मान लिस्ट में कई भारतीयों के नाम शामिल हैं। इसमें पंजाबी मूल की एक्ट्रेस और लेखिका मीरा स्याल का नाम भी है।
ब्रिटिश किंग न्यू ईयर 2026 के मौके पर प्रोफेसर मीना उपाध्याय को भी सम्मानित करेंगे, इनका जन्म भारत में ही हुआ था। किंग की इस लिस्ट में 1,157 लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें 14 फीसदी जातीय अल्पसंख्यक हैं।
ब्रिटिश किंग से किसे मिलेगा सम्मान?
ब्रिटिश किंग चार्ल्स की न्यू ईयर सम्मान समारोह की लिस्ट में 64 वर्षीय महिला मीरा स्याल का नाम है। इनके माता-पिता दिल्ली से यूनाइटेड किंगडम में जाकर बस गए थे। मीरा स्याल ब्रिटिश एशियन टीवी कॉमेडी सीरियल 'गुडनेस ग्रेशियस मी' में लेखिका के तौर पर काम कर रही हैं और वह इस सीरियल की स्टारर भी हैं।
मीना उपाध्याय उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में रहा करती थीं। 19 साल की उम्र में ये यूके चली गईं। इन्हें वेल्स में सामुदायिक सामंजस्य और चिकित्सा आनुवंशिकी के क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया।
कोहली को भी बड़ा सम्मान
फैशन एंटरप्रेन्योर और खूबसूरत कलेक्शन की फाउंडर मणि कोहली को भी यूनाइटेड किंगडम में सम्मानित किया जाएगा. ये 19 साल की उम्र में दिल्ली से लंदन चली गई थीं। कोहली ने बॉलीवुड स्टार और रॉयल्स के लिए कई ड्रेस डिजाइन की हैं।
सिटी हिंदू नेटवर्क के फाउंडर ध्रुव पटेल और ब्रिटिश बिजनेस बैंक बोर्ड की सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीता अतकर का नाम भी इस लिस्ट में है।
TLC ग्रुप के सीईओ और ब्रिटिश गुजराती पावन पोपट को एडल्ट सोशल केयर में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।
गुरमीत संगीत एकेडमी के फाउंडर और को-डायरेक्टर हरजिंदर सिंह को भी सम्मानित किया जाएगा. ये एक नॉन प्रॉफिट सिक्ख म्यूजिकल स्कूल चलाते हैं।
लीड्स में बलबीर सिंह डांस एकेडमी खोलने के लिए बलबीर सिंह को किंग चार्ल्स III सम्मानित करेंगे।
