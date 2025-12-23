ब्रिटेन की 200 साल पुरानी नहर में हुआ सिंकहोल, लाखों लीटर पानी बर्बाद; लोगों को किया गया रेस्क्यू
इंग्लैंड में एक ऐतिहासिक नहर के नीचे सिंकहोल खुलने से स्थिति गंभीर हो गई। इस सिंकहोल ने कई नावों को निगल लिया और नहर का पानी सोख लिया। श्रॉपशायर यूनिय ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड में एक ऐतिहासिक नहर के नीचे का सिंकहोल खुलने से हालात बदतर हो गए। इस बड़े सिंकहोल ने कई नावों को निगल लिया और नहर के एक बड़े हिस्से का पानी सोख लिया। इस घटना ने ग्रामीण इंग्लैंड में इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर दी।
घटना वेल्स बॉर्डर के पास, श्रॉपशायर में व्हिटचर्च के पास श्रॉपशायर यूनियन नहर की ल्लांगोलेन ब्रांच की है। नहर के किनारे का हिस्सा टूटने सै लगभग 50X50 मीटर का गड्ढा बन गया। इससे लाखों लीटर पानी पास के खेतों में बह गया। यह नहर करीब 200 साल पुरानी है।
बचाव दल मौके पर पहुंचा
गड्ढा बनने से दो नैरोबोट्स उसमें गिर गई और तीसरी नाव लगभग गिरने की कगार पर लटकी हुई थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर 50 फायरफाइटर्स को भेजा गया है। बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया। आस-पास के घरों से 10 से ज्यादा लोगों को बचाया गया।
ब्रिटेन के ज्यादातर अंदरूनी जलमार्गों का मैनेजमेंट करने वाले कैनाल एंड रिवर ट्रस्ट ने घटना की जांच शुरू कर दी है। टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत और नहर को फिर से भरने में महीनों का समय लग सकता है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और लोगों से दूर रहने का आग्रह किया है क्योंकि नहर का किनारा अभी भी अस्थिर है।
