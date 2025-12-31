Language
    नए साल पर गोड्डा बनेगा सैलानियों का ठिकाना, योगिनी स्थान से सुंदर डैम तक लगेगा मेला

    By Avinash Kumar Sinha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    गोड्डा जिला नए साल पर पर्यटकों से गुलजार रहेगा। योगिनी स्थान, सुंदर डैम और बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे प्रमुख पिकनिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ेगी। योगिनी ...और पढ़ें

    नए साल पर गोड्डा बनेगा सैलानियों का ठिकाना

    जागरण संवाददाता, गोड्डा। जिले का महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट गुरुवार को पर्यटकों से गुलजार रहेगा। मालूम हो कि जिले में योगिनी स्थान सहित राजाभिट्ठा का सुंदर डैम, जिला मुख्यालय स्थित बायाेडायवर्सिटी पार्क, सहित पोड़ैयाहाट के समीप का इलाका पर्यटकों के लिये घुमने फिरने का स्थान हैं । इस दिन यहां भारी संख्या में सैलानी जुटेगें तथा नये साल का जश्न मनाएंगे । 

    जिले का याेगिनी स्थान का इलाका तो साल के अंतिम दिन व पहले दिन सैलानियों से भरा रहता है। हजारों की संख्या में सैलानी यहां पूजा पाठ करने व पिकनिक मनाने जुटते हैं । योगिनी स्थान धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। यह जगह स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज़ से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आस्था और आकर्षण का केंद्र बन गया है ।

    साल भर आते हैं भक्त

    योगिनी स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित देवी दूर्गा का मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। वर्ष भर पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है, जबकि नवरात्रि, मेला एवं विशेष पर्वों के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। 

    नये साल के पहले दिन पूजा पाठ करने के बाद पहाड़ आदि पर चढ़कर पिकनिक का आनंद उठाते हैं । इसके अलावा जिले का सबसे चर्चित सुंदर डैम के किनारे भी पर्यटकों की भारी भीड़ जुटती है । दूरदराज से यहां सैलानी पिकनिक का आनंद उठाने आते हैं । यहां घूमने फिरने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा भी सैलानियों को आकर्षित किया जा रहा है। 

    बायोडायवर्सिटी पार्क कर रहा आकर्षित

    हाल के दिनों में जिला प्रशासन के द्वारा सैलानियों को लुभाने के लिये कई योजनाएं संचालित की गई है जहां सैलानी आकर प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकेंगे। जबकि जिला मुख्यालय के बायोडायवर्सिटी पार्क भी सैलानियों को नये साल के लिये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 

    जो दूरदराज पिकनिक का लुत्फ उठाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं वह नये साल का लुत्फ बायोडायवर्सिटी पार्क में ही उठा सकते हैं । यहां हर साल पहले दिन भारी संख्या में महिला , पुरुष व बच्चों का जमावड़ा घूमने फिरने के लिये लगता है। विशेषकर युवा इस जगह पर घूमने आते हैं । यहां भीड़ को संभालने के लिये अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती करनी पड़ती है ताकी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।