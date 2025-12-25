Language
    'काश वह मर जाए', क्रिसमस के मौके पर जेलेंस्की ने मांगी किसकी मौत की दुआ?

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने क्रिसमस पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। जेलेंस्की ने कहा कि वे हर ...और पढ़ें

    क्रिसमस पर जेलेंस्की ने मांगी किसकी मौत की दुआ (फोटो-रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में जेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का जिक्र किया और कहा कि युद्ध के बीच ये यूक्रेन का चौथा क्रिसमस है।

    यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शेयर किए वीडियो में कहा कि हम हर दिन सोचते हैं कि काश वो मर जाए। जेलेंस्की ने ये बात कहते वक्त किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से समझा जा सकता है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर इशारा कर रहे हैं।

    जेलेंस्की ने मांगी किसके मरने की दुआ?

    यूक्रेन के राष्टपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का नाम लिए बिना कहा कि 'आज हम सभी एक ही सपना देखते हैं और हम सभी एक ही दुआ करते हैं, काश वह मर जाए, जैसा कि हर कोई अपने मन में कहता है।'

    जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कहा कि 'रूस ने चाहे हमें कितनी भी पीड़ा क्यों न दी हो, वह उस चीज पर कब्जा करने या बम ब्लास्ट करने में सक्षम नहीं है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वह है हमारा यूक्रेनी हृदय, एक-दूसरे पर हमारा विश्वास और हमारी एकता।'

    यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि 'जब हम ईश्वर की ओर रुख करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उससे भी बड़ी चीज मांगते हैं। हम यूक्रेन के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। हम हर उस बात के लिए संघर्ष करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम इसके हकदार हैं।'

    रूस ने क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर किया हमला

    जेलेंस्की की क्रिसमस के मौके यह विश मंगलवार को रूस द्वारा यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से किए गए हमले के बाद आई है, जिसमें करीब तीन लोगों की मौत हुई। इस हमले के बाद इलाके में बिजली भी गुल हो गई।