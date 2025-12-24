सीरिया में बेहाली, रूस में शाही ऐश! तानाशाह असद के पेंटहाउस और प्राइवेट जेट वाली 'सीक्रेट' जिंदगी का खुलासा

Language
    By Deepti Mishra Edited By: Deepti Mishra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। सीरिया में तख्तापलट हुए एक साल हो गया है। एक तरफ सवा लाख लापता लोगों के परिवार आज भी न्याय की राह देख रहे हैं तो दूसरी तरफ सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल-असद और उनका परिवार शाही जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा है। असद आजकल रूस में राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उनके रहन-सहन में कोई कमी नहीं आई।

    NYT क रिपोर्ट के मुताबिक, सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल-असद अपने देश में भी शाही जिंदगी थी और देश छोड़कर भागे थे, तब भी वे प्राइवेट जेट और सुरक्षा काफिलों के साथ मॉस्को पहुंचे थे। यहां कुछ दिन  असद और उनके परिवार को फोर सीजन्स होटल के लग्जरी अपार्टमेंट्स में ठहराया गया, जिसका एक हफ्ते का किराया ही  11 लाख रुपये से ज्यादा का बताया जाता है।  

    इसके कुछ दिन बाद असद को मॉस्को की फेडरेशन टावर के दो मंजिला पेंटहाउस में शिफ्ट कर दिया गया, जहां रूसी सुरक्षा एजेंसियां हर समय उनकी सुरक्षा और गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। यह इलाका रूसी के अरबपतियों का गढ़ माना जाता है, यहां लग्जरी विलेज जैसा शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स भी है। सुरक्षा एजेंसियों ने असद और उनके परिवार को सार्वजनिक तौर पर बयान देने से साफ मना किया है।

    बेटा सोशल मीडिया पर था एक्टिव..?

    सीरिया में दर्द, गुमशुदगी और इंसाफ की बाट जोही जा रही तो दूसरी ओर पूर्व तानाशाह का परिवार विदेश में बेखौफ, बेपरवाह और बेहद ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा है। असद परिवार की चमक-दमक भी सुर्खियों में बनी रही।

    दरअसल, बशर अल-असद का बेटा हाफिज अल-असद सोशल मीडिया पर एक्टिव था। उसने सोशल मीडिया पर परिवार के रूस पहुंचने की कहानी साझा की। साथ ही मॉस्‍को में सैर करते हुए अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो वायरल होने लगा। बात बड़ी तो रूसी अधिकारियों ने दखल दिया ओर तब से हाफिज भी सोशल मीडिया पर एकदम खामोश और ना ही सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर आता है।

    असद के सभी अधिकारी विदेश में हैं?

    असद के शासनकाल में शीर्ष 55 अधिकारियों में से महज एक हिरासत में है, जबकि बाकी सभी विदेशों में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं असद के शासन काल में लापता हुए सवा लाख से ज्यादा लोगों के परिवार किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं।

    उनकी आंखों में दर्द के बीच भी उम्मीद है कि शायद किसी रोज दरवाजा खटखटाया जाएगा और जब वे दरवाजा खोलेंगे तो वहां उनका अपना वो शख्स होगा, जो असद के शासनकाल में बिछड़ गया था। वही प्रियजन लौट आएगा, जिसकी एक झलक पाने को उनकी आंखों में इंतजार है।

    असद के भाई पर कौन-से आरोप लगे हैं?

    असद के भाई माहेर अल-असद पर प्रदर्शनकारियों की हत्या और ड्रग तस्करी करने जैसे गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद उन्हें मॉस्को के पॉश इलाकों में मॉल और हाई-एंड हुक्का बार में देखा गया है। वे कैपिटल टावर्स जैसे महंगे अपार्टमेंट्स में रहते हैं।

    असद की बेटी के स्कूल कैंपस में गार्ड तैनात

    सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल-असद  की बेटी जेन और उनकी भतीजी शम अल-असद की जिंदगी भी किसी ग्लैमर स्टोरी से कम नहीं है। शम अल-असद ने दुबई के महंगे फ्रेंच रेस्तरां में जन्मदिन मना था, फिर एक प्राइवेट यॉट पर डीजे पार्टी की थी। जेन ने अबू स्थित सोरबोन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद मॉस्को के प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उनके कैंपस में भी भारी सुरक्षा तैनात रहती थी। 

    Source: द न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स में पब्लिश रिपोर्ट से इनपुट और फोटो 