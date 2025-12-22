सऊदी अरब में 75 साल पहले क्यों लगा था शराब पर बैन? इस शाही घटना से बदल दी थी पूरी कहानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इतने बड़े फैसले के पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है, जिसने पूरे शाही परिवार को हिलाकर रख दिया।

ये घटना साल 1951 की है, जब एक सऊदी राजकुमार ने एक ब्रिटिश वाइस-कॉन्सुल की हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजा अब्दुलअजीज ने पूरे देश में शराब पर बैन लगा दिया था। सऊदी अरब में शराब बैन के पीछे की पूरी कहानी दरअसल, हुआ कुछ यूं कि 1951 की एक शाम को ब्रिटिश वाइस-कॉन्सुल सिरिल ओसमैन के जेद्दा स्थित घर पर शुरू हुआ। एक युवा सऊदी प्रिंस, मिशारी बिन अब्दुलअजीज, जिसने उस शाम बहुत ज्यादा शराब पी और एक इंग्लिश हाउस गेस्ट के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब मिशारी बेकाबू हो गया, तो ओसमैन ने उसे रोक दिया और उसे जाने के लिए कहा।

अपमानित और गुस्से में, 19 साल का प्रिंस गुस्से में बाहर निकल गया। अगले दिन, नशे और गुस्से से अंधा होकर, वह ओसमैन के घर लौटा और उस महिला और शराब की मांग करने लगा। एक बार फिर, ओसमैन ने मना कर दिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। इस बार मिशारी ने एक पिस्तौल निकाली और गोली चला दी, जिससे वाइस-कॉन्सुल की मौत हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गई।

इस हत्या से पूरे किंगडम में सदमे की लहर दौड़ गई। यह न केवल एक राजनयिक की हत्या थी, बल्कि शाही परिवार के लिए भी एक गहरा अपमान था, जिससे यह साफ हो गया कि शराब, शासन और विदेशी संबंधों दोनों को खतरे में डाल सकती है। जिसके बाद राजा अब्दुलअजीज ने पूरे देश में शराब पर बैन लगा दिया था।