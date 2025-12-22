Language
    सऊदी अरब में 75 साल पहले क्यों लगा था शराब पर बैन? इस शाही घटना से बदल दी थी पूरी कहानी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    सऊदी अरब में 75 साल पहले शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध एक शाही घटना के बाद लगाया गया था जिसने देश के इतिहास को बदल दिया। इस घटना के कारण, ...और पढ़ें

    Hero Image

    सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध के पीछे का पूरी कहानी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इतने बड़े फैसले के पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है, जिसने पूरे शाही परिवार को हिलाकर रख दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये घटना साल 1951 की है, जब एक सऊदी राजकुमार ने एक ब्रिटिश वाइस-कॉन्सुल की हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजा अब्दुलअजीज ने पूरे देश में शराब पर बैन लगा दिया था।

    सऊदी अरब में शराब बैन के पीछे की पूरी कहानी

    दरअसल, हुआ कुछ यूं कि 1951 की एक शाम को ब्रिटिश वाइस-कॉन्सुल सिरिल ओसमैन के जेद्दा स्थित घर पर शुरू हुआ। एक युवा सऊदी प्रिंस, मिशारी बिन अब्दुलअजीज, जिसने उस शाम बहुत ज्यादा शराब पी और एक इंग्लिश हाउस गेस्ट के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब मिशारी बेकाबू हो गया, तो ओसमैन ने उसे रोक दिया और उसे जाने के लिए कहा।

    अपमानित और गुस्से में, 19 साल का प्रिंस गुस्से में बाहर निकल गया। अगले दिन, नशे और गुस्से से अंधा होकर, वह ओसमैन के घर लौटा और उस महिला और शराब की मांग करने लगा। एक बार फिर, ओसमैन ने मना कर दिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। इस बार मिशारी ने एक पिस्तौल निकाली और गोली चला दी, जिससे वाइस-कॉन्सुल की मौत हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गई।

    इस हत्या से पूरे किंगडम में सदमे की लहर दौड़ गई। यह न केवल एक राजनयिक की हत्या थी, बल्कि शाही परिवार के लिए भी एक गहरा अपमान था, जिससे यह साफ हो गया कि शराब, शासन और विदेशी संबंधों दोनों को खतरे में डाल सकती है। जिसके बाद राजा अब्दुलअजीज ने पूरे देश में शराब पर बैन लगा दिया था।

    संक्षेप में समझिए

    • 1951 में, सऊदी राजकुमार मिशारी बिन अब्दुलअजीज ने ब्रिटिश वाइस-कॉन्सुल सिरिल ओसमैन की हत्या कर दी थी।
    • प्रिंस ने ओसमैन के घर पर शराब पीने के बाद उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद ओसमैन ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था।
    • अगले दिन, प्रिंस ने ओसमैन की हत्या कर दी और उनकी पत्नी को घायल कर दिया था।
    • इस घटना के बाद, राजा अब्दुलअजीज ने पूरे देश में शराब पर बैन लगा दिया था।

    नई नीतियां

    • 2024 में, सरकार ने दूतावासों को कर्मचारियों के लिए असीमित शराब आयात करने की अनुमति दी है।
    • गैर-मुस्लिम राजनयिकों और निवासियों के लिए शराब की सीमित पहुंच की इजाजत दी गई है।
    • एक्सपो 2030 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 जैसे ग्लोबल इवेंट्स के लिए कंट्रोल्ड बिक्री की योजना बनाई जा रही है।