लश्कर-ए-तैयबा के नए वीडियो ने पाकिस्तान की खोली पोल, आतंकवाद को दे रहा पनाह
पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन एक बार फिर उजागर हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा के उप-प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लाहौर में भारत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आतंकवाद पर दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल गई है। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के साथ पाकिस्तान के कितने गहरे रिश्ते हैं, ये बात फिर एक बार सामने आई है।
हाफिद सईद के समर्थन वाली पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुआ है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का उप-प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी भारत विरोधी बातें करता नजर आ रहा है।
आतंकवाद पर पाकिस्तान की खुली पोल
लाहौर से सामने आए इस वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी एक खुली सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि वो आतंकी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने नहीं देता।
लेकिन देखा जाए तो लाहौर में हाफिज सईद का करीबी खुलेआम जनसभा कर रहा है और लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कह रहा है। इसी से पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खुल जाती है।
सुरक्षा बलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस वीडियो पर कहा कि 'इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों को किस तरह मंच मुहैया कराता है।'
सैफुल्लाह कसूरी की नापाक हरकत
लाहौर में लोगों को संबोधित करते हुए सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के खिलाफ कई धमकियां दीं। लाइव वीडियो में कसूरी यह दावा करते नजर आ रहा है कि भारत अगले 50 वर्षों तक पाकिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा।
सुरक्षा बलों से संबंधित एक अधिकारी ने अपना नाम न जाहिर करते हुए कहा कि 'सैफुल्लाह कसूरी का बयान पाकिस्तान की आतंकवादियों के साथ मिलीभगत को दिखाता है, जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल न करने देने के उसके दावों के विपरीत है।'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।