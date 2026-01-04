पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा, पुलिस की गिरफ्त से सभी दोषी फरार
पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सात समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर देश में हिंसक प्रदर्शनों और राज्य संस्थानों ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय जेल में बंद हैं। वहीं पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान के सात समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पूर्व पाकिस्तानी पीएम के समर्थकों को देश में हिंसक प्रदर्शन करने के लिए ये सजा दी गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन सात लोगों में एक यूट्यूब पत्रकार और आर्मी अफसर भी शामिल हैं।
इमरान खान के समर्थकों को सजा
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के इन सातों समर्थकों पर राज्य संस्थानों के खिलाफ डिजिटल आतंकवाद में शामिल होने का मुकदमा चलाया गया।
इस मामले में इस्लामाबाद की एंटी-टेररिज्म कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सिप्रा का कहना है कि इन सातों ने देश में हिंसा और अशांति भड़काने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।
अदालत ने जिन सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उनके नाम हैं- यूट्यूबर आदिल राजा, जर्नलिस्ट वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर, शाहीन सहबाई, टेलीविजन एंकर हैदर रजा मेहदी, विश्लेषक मोईद पीरजादा और पूर्व सेना अधिकारी अकबर हुसैन।
मामले में सभी आरोपी फरार
पाकिस्तान की कोर्ट ने इस मामले में जिन सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वे सातों लोग ही फरार हैं। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि इन सभी लोगों के पाकिस्तान लौटने पर इन्हें जेल में डाल दिया जाए।
मामले की सुनवाई के वक्त भी एक भी आरोपी अदालत में मौजूद नहीं था, इसलिए केस का ट्रायल भी इन लोगों की गैर-मौजूदगी में हुआ और इसके बाद सजा का एलान भी हो गया।
