'अदियाला जेल में बेहद हताश स्थिति में हैं इमरान खान', मौलवी मोहम्मद अली मिर्जा ने किया दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान अदियाला जेल में बेहद हताश स्थिति में हैं। यह दावा पाकिस्तानी इस्लामिक मौलवी मोहम्मद अली मिर्जा ने किया है, जो हाल ही में चर्चित इशनिंदा मामले में अदियाला जेल में बंद थे और अब जमानत पर रिहा हुए हैं।

मिर्जा ने कहा कि इमरान खान को जेल में अखबार और टेलीविजन देखने की सुविधा मिल रही है, जिससे वे देश-दुनिया की घटनाओं से जुड़े रहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इमरान खान को कुल छह बैरक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से पांच उनके निजी उपयोग में हैं।