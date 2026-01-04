'अदियाला जेल में बेहद हताश स्थिति में हैं इमरान खान', मौलवी मोहम्मद अली मिर्जा ने किया दावा
पाकिस्तानी मौलवी मोहम्मद अली मिर्जा ने दावा किया है कि अदियाला जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान हताश स्थिति में हैं, लेकिन उन्हें अखबार और टीवी की सुव ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान अदियाला जेल में बेहद हताश स्थिति में हैं। यह दावा पाकिस्तानी इस्लामिक मौलवी मोहम्मद अली मिर्जा ने किया है, जो हाल ही में चर्चित इशनिंदा मामले में अदियाला जेल में बंद थे और अब जमानत पर रिहा हुए हैं।
मिर्जा ने कहा कि इमरान खान को जेल में अखबार और टेलीविजन देखने की सुविधा मिल रही है, जिससे वे देश-दुनिया की घटनाओं से जुड़े रहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इमरान खान को कुल छह बैरक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से पांच उनके निजी उपयोग में हैं।
इमरान खान को लेकर फिर तेज हुई बहस
मिर्जा के इस बयान के सामने आने के बाद एक बार फिर अदियाला जेल में इमरान खान को दी जा रही सुविधाओं और उनकी हिरासत की वास्तविक स्थिति को लेकर बहस तेज हो गई है। इससे पहले पीटीआई ने आरोप लगाया था कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कथित रूप से एकांतवास में रखा गया है और इस मुद्दे पर संसद से जांच की मांग की थी।
