    वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और मादुरो को पकड़े जाने पर ग्लोबल रिएक्शन, पढ़िए किस देश ने क्या कहा?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:40 PM (IST)

    अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने का दावा किया। इस पर दुनियाभर के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। वेनेजुएला ने हमले ...और पढ़ें

    मादुरो को पकड़े जाने पर ग्लोबल रिएक्शन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने शुक्रवार देर रात वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले के बाद ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद से दुनियाभर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं हैं। आइए जानते हैं मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने पर दुनिया के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है।

    दरअसल, ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर हमला और मादुरो के पकड़ने जाने की घोषणा को बिना किसी टिप्पणी के रीट्वीट किया। वहीं, उनके उप-मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने ट्रंप के बयान को पोस्ट करते हुए कहा कि यह वेनेजुएला के लिए एक नए सवेरे की शुरुआत है! लैंडौ ने कहा, तानाशाह का अंत हो गया है। अब उसे आखिरकार अपने अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा।

    वेनेजुएला ने इस हमले को लेकर कहा कि अमेरिका की वर्तमान सरकार द्वारा वेनेजुएला की धरती और लोगों के खिलाफ किए गए अत्यंत गंभीर सैन्य आक्रमण को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अस्वीकार करता है, उसकी निंदा करता है और उसे अस्वीकार करता है।

    वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि हमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस के ठिकाने का पता नहीं है। हम उनके जीवित होने का सबूत मांगते हैं।

    ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर ड्रग कार्टेल का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है, लेकिन वेनेजुएला के नेता ने मादक पदार्थों के व्यापार में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि वाशिंगटन उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वेनेजुएला के पास पृथ्वी पर तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है।


    मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने पर विभिन्न देशों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया दी है।

    कोलंबिया

    पड़ोसी देश कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक बुलाने का आह्वान किया और कहा कि वह वेनेजुएला की सीमा पर सेना तैनात कर रहे हैं।

    स्पेन

    अमेरिका द्वारा कराकस पर हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद स्पेन ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संकट में मध्यस्थता करने की पेशकश की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्पेन तनाव कम करने और संयम बरतने का आह्वान करता है और आगे कहा कि इस संबंध में वह मौजूदा संकट का शांतिपूर्ण और वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने के लिए अपनी मध्यस्थता की पेशकश करने को तैयार है।


    रूस

    रूसी विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि आज सुबह, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता का कृत्य किया है। यह बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। इस हमले का कोई ठोस औचित्य नहीं है

    ईरान

    ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले और देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के घोर उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है।

    क्यूबा

    संयुक्त राज्य अमेरिका का लंबे समय से विरोधी रहा रहे क्यूबा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उस घटना पर प्रतिक्रिया देने का आह्वान किया। क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे शांति क्षेत्र पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है।


    अर्जेंटीना ने की सराहना

    अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने अपने करीबी सहयोगी ट्रंप के इस दावे की सराहना की कि मादुरो को पकड़ लिया गया है। उन्होंने इसके लिए एक राजनीतिक नारा इस्तेमाल किया जो वे अक्सर दक्षिणपंथी प्रगति का जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं: 'आजादी जिंदाबाद, धिक्कार है!'

    बोलिविया

    वेनेजुएला के करीबी सहयोगी बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी बमबारी को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया है।

    जर्मनी

    जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि हम वेनेजुएला की स्थिति पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं और नवीनतम रिपोर्टों को लेकर बहुत चिंतित हैं।

    इटली

    प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के कार्यालय ने कहा कि वह वेनेजुएला की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं और अपने साथी नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ लगातार संपर्क में हैं।


    मेक्सिको

    मेक्सिको की वामपंथी सरकार ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से खतरे में डालती है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "मेक्सिको, वेनेजुएला के भूभाग पर अमेरिकी सशस्त्र बलों द्वारा हाल के घंटों में एकतरफा रूप से की गई सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और उसे अस्वीकार करता है।

