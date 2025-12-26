Language
    मेक्सिको में पलटी तेज रफ्तार बस, 10 लोगों की मौत और 32 घायल

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    मेक्सिको में क्रिसमस से एक दिन पहले एक तेज रफ्तार बस पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, औ ...और पढ़ें

    मेक्सिको सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत (X/@TrueCrimeUpdat)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको में खतरनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। क्रिसमस से एक दिन पहले बुधवार, 24 दिसंबर को पूर्वी मेक्सिको में एक तेज रफ्तार बस पलट गई, जिसमें एक बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हैं।

    मेक्सिको में खतरनाक सड़क हादसा

    वेराक्रूज ने गुरुवार, 25 दिसंबर को जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा क्रिसमस से पहले जोंटेकोमाटलान कस्बे में हुआ। यहां से बस मैक्सिको सिटी से चिकोंटेपेक गांव की ओर जा रही थी। लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से या किसी मैकेनिकल खराबी के चलते बस पलट हो गई। इस भयानक हादसे में 10 जानें चली गईं.

    जोंटेकोमाटलान के मेयर ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी करते हए कहा गया कि "हम इस हादसे में नौ एडल्ट और एक बच्चे की मौत की पुष्टि करते हैं।"

    नगर पालिका की तरफ से उन 32 लोगों की लिस्ट भी जारी की गई, जो इस घटना में घायल हो गए। इसके साथ ही ये भी जानकारी साझा की कि वे किस अस्पताल में भर्ती हैं।

    मेक्सिको में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं

    मेक्सिको में कई जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें आमतौर पर बस और ट्रक ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। मेक्सिको ये दुर्घटनाएं ज्यादातर तेज गति से बस और ट्रक को चलाने या यांत्रिक खराबी के कारण होती हैं।

    नवंबर के अंत में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी। पश्चिमी राज्य मिचोआकान में हुए एक हादसे में 10 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हुए थे। अब फिर एक महीने बाद इसी तरह का हादसा हुआ है।

