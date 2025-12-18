Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    '10 महीने में रुकवाए 8 युद्ध...' डोनल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन की गिनाईं उपलब्धियां

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संबोधन में आप्रवासन और आठ युद्ध रुकवाने में अपने प्रशासन की उपलब्धियां गिनाईं। ट्रंप ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रंप ने गिनाईं अपने प्रशासन की उपलब्धियां। फोटो- रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने साल के अंत में व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संबोधन में आप्रवासन और आठ युद्ध रुकवाने में अपने प्रशासन की उपलब्धियां गिनाईं। ट्रंप का व्हाइट हाउस में यह दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने इसी वर्ष 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप ने बुधवार को 19 मिनट के अपने संबोधन में कहा, '11 महीने पहले मैंने एक गड़बड़ी का पता लगाया और मैं इसे ठीक कर रहा हूं।' उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की अब तक की उपलब्धियां गिनाईं, जिसमें सीमा को सुरक्षित करना, महंगाई कम करना, संघर्षों को समाप्त करना, टैरिक का उपयोग करके देश के लिए अरबों डालर अर्जित करना और आप्रवासन पर कड़ी कार्रवाई करना शामिल है।

    10 महीने में आठ युद्ध समाप्त करने का दावा

    ट्रंप ने कहा, 'मैंने अमेरिकी ताकत को पुनस्र्थापित किया, 10 महीने में आठ युद्ध समाप्त किए, ईरान के परमाणु खतरे को नष्ट किया और गाजा में युद्ध समाप्त किया, जिससे तीन हजार वर्षों में पहली बार पश्चिम एाशिया में शांति आई और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की।'

    हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में किसी संघर्ष का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ष यह दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया, आर्मेनिया-अजरबैजान, कोसोवो-सर्बिया, इजरायल-ईरान, मिस्त्र-इथियोपिया और रवांडा-कांगो के बीच युद्ध रुकवाए।

    आप्रवासन पर कड़ी कार्रवाई का किया समर्थन

    ट्रंप ने यह भी बताया कि उनके प्रशासन ने दुनिया भर से अमेरिका में आने वाले प्रवासियों से निपटने में सफलता हासिल की है, जो अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं और आवास खर्च बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासन की नीतियों की भी आलोचना की।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)