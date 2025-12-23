'2.7 लाख लो और अमेरिका से बाहर जाओ...', क्रिसमस से पहले ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को दी टेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों को ट्रंप ने जबरदस्त क्रिसमस ऑफ दिया है। उन्होंने अमेरिका छोड़कर जाने के लिए तीन गुना बड़ी रकम की पेशकश की है। ट्रंप का कहना है कि धनराशि के साथ-साथ अमेरिकी सरकार उनके लौटने का खर्च उठाएगी।

अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने अवैध प्रवासियों को 3000 डॉलर (लगभग 2 लाख 70 हजार रुपये) देने की घोषणा की है। अगर वो इस साल के अंत तक अमेरिका से बाहर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, तो वो इस राशि के हकदार होंगे।

क्या है नया ऑफर? DHS ने बयान जारी करते हुए कहा, "जो भी अवैध प्रवासी इस साल के अंत तक डिपोर्टेशन के लिए कस्टम एंड बॉर्डर पुलिस (CBP) के पास आवेदन करेंगे, उन्हें 3000 डॉलर समेत स्वदेश जाने के लिए फ्री फ्लाइट मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा उनपर लगे सभी तरह के जुर्माने भी रद कर दिए जाएंगे।"

बता दें कि मई में ट्रंप की टीम ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़कर जाने के बदले 1000 डॉलर देने की घोषणा की थी, जिसे अब क्रिसमस पर बढ़ाकर तीन गुना कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को जल्द से जल्द देश से निकालने के लिए यह कदम उठाया है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन? DHS के अनुसार, "CBP का ऐप डाउनलोड करके अवैध प्रवासी अपनी जानकारी भर सकते हैं। आगे की कार्रवाई खुद DHS करेगा। उन्हें पैसा देने के लेकर फ्लाइट मुहैया कराने और सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी DHS की होगी।"