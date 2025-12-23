'2.7 लाख लो और अमेरिका से बाहर जाओ...', क्रिसमस से पहले ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को दी टेंशन

Language
    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर एक विवादास्पद प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि अगर अवैध प्रवासी अमेरिका छोड़ देते हैं, तो उन्हें 3000 डॉलर दि ...और पढ़ें

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों को ट्रंप ने जबरदस्त क्रिसमस ऑफ दिया है। उन्होंने अमेरिका छोड़कर जाने के लिए तीन गुना बड़ी रकम की पेशकश की है। ट्रंप का कहना है कि धनराशि के साथ-साथ अमेरिकी सरकार उनके लौटने का खर्च उठाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने अवैध प्रवासियों को 3000 डॉलर (लगभग 2 लाख 70 हजार रुपये) देने की घोषणा की है। अगर वो इस साल के अंत तक अमेरिका से बाहर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, तो वो इस राशि के हकदार होंगे।

    क्या है नया ऑफर?

    DHS ने बयान जारी करते हुए कहा, "जो भी अवैध प्रवासी इस साल के अंत तक डिपोर्टेशन के लिए कस्टम एंड बॉर्डर पुलिस (CBP) के पास आवेदन करेंगे, उन्हें 3000 डॉलर समेत स्वदेश जाने के लिए फ्री फ्लाइट मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा उनपर लगे सभी तरह के जुर्माने भी रद कर दिए जाएंगे।"

    बता दें कि मई में ट्रंप की टीम ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़कर जाने के बदले 1000 डॉलर देने की घोषणा की थी, जिसे अब क्रिसमस पर बढ़ाकर तीन गुना कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को जल्द से जल्द देश से निकालने के लिए यह कदम उठाया है।

    कैसे कर सकते हैं आवेदन?

    DHS के अनुसार, "CBP का ऐप डाउनलोड करके अवैध प्रवासी अपनी जानकारी भर सकते हैं। आगे की कार्रवाई खुद DHS करेगा। उन्हें पैसा देने के लेकर फ्लाइट मुहैया कराने और सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी DHS की होगी।"

    टीम ट्रंप ने दी वॉर्निंग

    DHS ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस खास ऑफर का फायदा उठाना ही अवैध प्रवासियों के पास एकमात्र विकल्प है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा और दोबारा उन्हें कभी अमेरिका में घुसने का मौका नहीं मिलेगा।

