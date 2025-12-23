एपस्टीन फाइल्स खुलासे के बाद ट्रंप ने दिया पहला रिएक्शन, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ तस्वीरों पर क्या कहा?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एपस्टीन फाइल्स एक बार फिर चर्चा में है, जिसपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इसे लेकर अमेरिकी सियासत में भूचाल आ गया है। वहीं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) का कहना है कि यह अमेरिका की सफलता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।
ट्रंप के अनुसार, कई लोग अंजाने में जेफरी एपस्टीन से मिले थे और उन्हें एपस्टीन के काले कारनामों की भनक तक नहीं थी। ऐसे में अगर एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files) के सारे नाम सामने आते हैं तो कई लोगों की छवि खराब हो सकती है।
ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिका के न्यायिक विभाग ने शुक्रवार से एपस्टीन फाइल्स रिलीज करना शुरू किया है, जिसके बाद ट्रंप ने पहली बार इसपर बयान दिया है। ट्रंप का कहना है, "एपस्टीन पर हंगामा मचाने का सीधा मकसद यही है कि वो अमेरिका के विकास में रिपब्लिकन पार्टी की सफलता को नजरअंदाज करना चाहते हैं।"
बिल क्लिंटन की तस्वीरों पर तोड़ी चुप्पी
एपस्टीन फाइल्स के पहले बैच में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीर भी मौजूद थी। जब ट्रंप से इसपर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे बिल क्लिंटन बहुत पसंद हैं। मेरे उनसे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। मुझे एपस्टीन फाइल्स में उनकी तस्वीरें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे उसमें मेरी भी तस्वीरें हैं। सभी इस आदमी (एपस्टीन) के दोस्त थे।"
ट्रंप के अनुसार,
बिल क्लिंटन एक समझदार व्यक्ति हैं। वो इस मामले को संभाल लेंगे। मगर, एपस्टीन फाइल्स में कई ऐसे लोगों की भी तस्वीरें हैं, जो बेगुनाह है और अंजाने में एपस्टीन से मिले थे। तस्वीरें जारी करने से बहुत लोग नाराज हैं। उनका एपस्टीन से वास्तव में कोई लेना-देना नहीं था।
जेफरी एपस्टीन की मौत
बता दें कि अमेरिका के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों की फेहरिस्त में शुमार जेफरी एपस्टीन पर यौन तस्करी करने का आरोप है। 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में एपस्टीन की मौत हो गई थी, जिसे आत्महत्या करार दिया गया था। हालांकि, एपस्टीन फाइल्स आज भी दुनिया के लिए राज बनी हुई है।
