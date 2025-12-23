एपस्टीन फाइल्स खुलासे के बाद ट्रंप ने दिया पहला रिएक्शन, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ तस्वीरों पर क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एपस्टीन फाइल्स एक बार फिर चर्चा में है, जिसपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इसे लेकर अमेरिकी सियासत में भूचाल आ गया है। वहीं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) का कहना है कि यह अमेरिका की सफलता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।

ट्रंप के अनुसार, कई लोग अंजाने में जेफरी एपस्टीन से मिले थे और उन्हें एपस्टीन के काले कारनामों की भनक तक नहीं थी। ऐसे में अगर एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files) के सारे नाम सामने आते हैं तो कई लोगों की छवि खराब हो सकती है।

ट्रंप ने क्या कहा? अमेरिका के न्यायिक विभाग ने शुक्रवार से एपस्टीन फाइल्स रिलीज करना शुरू किया है, जिसके बाद ट्रंप ने पहली बार इसपर बयान दिया है। ट्रंप का कहना है, "एपस्टीन पर हंगामा मचाने का सीधा मकसद यही है कि वो अमेरिका के विकास में रिपब्लिकन पार्टी की सफलता को नजरअंदाज करना चाहते हैं।"