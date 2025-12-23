डोनल्ड ट्रंप को आखिर किस बात का मलाल? मीडिया के सामने आते ही कही ये बड़ी बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप कई बार बड़े-बड़े दावे कर चुके हैं। ट्रंप ने कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। लेकिन भारत ने हमेशा ही इन दावों को खारिज किया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने जीवन में सिर्फ एक बात का मलाल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डोनल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने दुनियाभर में करीब आठ युद्ध रुकवाए, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि वह रूस और यूक्रेन की बीच छिड़ी जंग को खत्म नहीं कर पा रहे। 'सिर्फ एक जंग खत्म नहीं कर सका...' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि 'रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच जबरदस्त नफरत है, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं।' ट्रंप ने आगे कहा कि 'मैंने अब तक आठ युद्ध सुलझाए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी मामला सुलझने लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने स्थिति को काफी हद तक संभाल लिया है।' 'मैंने भारत-पाकिस्तान युद्ध रोका' अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बात करते हुए फिर एक बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि 'हमने पाकिस्तान और भारत के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका।