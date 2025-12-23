डोनल्ड ट्रंप को आखिर किस बात का मलाल? मीडिया के सामने आते ही कही ये बड़ी बात
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप कई बार बड़े-बड़े दावे कर चुके हैं। ट्रंप ने कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। लेकिन भारत ने हमेशा ही इन दावों को खारिज किया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने जीवन में सिर्फ एक बात का मलाल है।
डोनल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने दुनियाभर में करीब आठ युद्ध रुकवाए, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि वह रूस और यूक्रेन की बीच छिड़ी जंग को खत्म नहीं कर पा रहे।
'सिर्फ एक जंग खत्म नहीं कर सका...'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि 'रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच जबरदस्त नफरत है, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं।'
ट्रंप ने आगे कहा कि 'मैंने अब तक आठ युद्ध सुलझाए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी मामला सुलझने लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने स्थिति को काफी हद तक संभाल लिया है।'
'मैंने भारत-पाकिस्तान युद्ध रोका'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बात करते हुए फिर एक बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि 'हमने पाकिस्तान और भारत के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका।
ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने 10 मिलियन या कहें तो शायद इससे भी ज्यादा लोगों की जान बचाई। आठ विमानों को मार गिराया गया। वह युद्ध भड़कने ही वाला था।'
डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक बात का मलाल
डोनाल्ड ट्रंप ने आठ युद्ध रोकने वाली बात के बाद कहा कि 'एकमात्र युद्ध जिसे मैंने अभी तक नहीं सुलझाया है, वह है रूस-यूक्रेन युद्ध।' अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले कुछ समय में कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं और वह कहते आए हैं कि वो लगातार रूस-यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को रोकने की कोशिश में लगे हैं।
