बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग
बांग्लादेश में अशांति का दौर जारी है। 31 दिसंबर को शरीयतपुर जिले में भीड़ ने खोकोन दास नामक एक हिंदू व्यक्ति पर हमला कर उसे जिंदा जला दिया। यह हाल के ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में लगातार अशांति का दौर जारी है। बुधवार को यहां भीड़ ने एक अन्य हिंदू व्यक्ति खोकोन दास पर हमला किया। इस हमले में 50 वर्षीय दास घायल हो गया। जिसके बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। यह घटना 31 दिसंबर को देश के शरीयतपुर जिले में हुई थी।
खोकोन दास को भीड़ ने जिंदा जलाया
रिपोर्ट्स के अनुसार, दास अपने घर जा रहे थे जब भीड़ ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, पीटा और आग लगा दी। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह चौथा हमला
इससे पहले सोमवार को बेजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मार दी थी। 24 दिसंबर को एक और हिंदू युवक 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर बांग्लादेश में कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला।
दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या
इससे पहले 18 दिसंबर को, 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मयमनसिंह के भालुका में उसकी फैक्ट्री में एक मुस्लिम सहकर्मी द्वारा ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाने पर भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दास की हत्या कर दी और फिर उसके शव को आग लगाने से पहले एक पेड़ से लटका दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।