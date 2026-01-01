बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में लगातार अशांति का दौर जारी है। बुधवार को यहां भीड़ ने एक अन्य हिंदू व्यक्ति खोकोन दास पर हमला किया। इस हमले में 50 वर्षीय दास घायल हो गया। जिसके बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। यह घटना 31 दिसंबर को देश के शरीयतपुर जिले में हुई थी।

खोकोन दास को भीड़ ने जिंदा जलाया रिपोर्ट्स के अनुसार, दास अपने घर जा रहे थे जब भीड़ ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, पीटा और आग लगा दी। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह चौथा हमला इससे पहले सोमवार को बेजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मार दी थी। 24 दिसंबर को एक और हिंदू युवक 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर बांग्लादेश में कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला।