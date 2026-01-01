Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:49 PM (IST)

    बांग्लादेश में अशांति का दौर जारी है। 31 दिसंबर को शरीयतपुर जिले में भीड़ ने खोकोन दास नामक एक हिंदू व्यक्ति पर हमला कर उसे जिंदा जला दिया। यह हाल के ...और पढ़ें

    Hero Image

    बांग्लादेश में भीड़ ने घायल हिंदू व्यक्ति को आग लगाई

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में लगातार अशांति का दौर जारी है। बुधवार को यहां भीड़ ने एक अन्य हिंदू व्यक्ति खोकोन दास पर हमला किया। इस हमले में 50 वर्षीय दास घायल हो गया। जिसके बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। यह घटना 31 दिसंबर को देश के शरीयतपुर जिले में हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खोकोन दास को भीड़ ने जिंदा जलाया

    रिपोर्ट्स के अनुसार, दास अपने घर जा रहे थे जब भीड़ ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, पीटा और आग लगा दी। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है।

    bangladesh hindu

    बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह चौथा हमला

    इससे पहले सोमवार को बेजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मार दी थी। 24 दिसंबर को एक और हिंदू युवक 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर बांग्लादेश में कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला।

    New Project - 2025-12-24T194329.519

    दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या 

    इससे पहले 18 दिसंबर को, 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मयमनसिंह के भालुका में उसकी फैक्ट्री में एक मुस्लिम सहकर्मी द्वारा ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाने पर भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दास की हत्या कर दी और फिर उसके शव को आग लगाने से पहले एक पेड़ से लटका दिया।

    यह भी पढ़ें- बांग्लादेश: यूनुस प्रशासन को झटका, एक और सलाहकार ने दिया इस्तीफा

    यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में अब तक कितने हिंदुओं की मौत? अमेरिका ने भी की निंदा