बांग्लादेश में अब तक कितने हिंदुओं की मौत? अमेरिका ने भी की निंदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिलान्तर्गत बलुका में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या और 24 दिसंबर को राजबाड़ी शहर में अमृत मंडल उर्फ सम्राट की माब लिंचिंग के बाद अब मेमनसिह के भालुका उपजिला में सोमवार को बजेंद्र बिस्वास (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

बीते दस दिनों में मुस्लिम बहुत पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या की यह तीसरी घटना है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के कार्यवाहक महासचिव मोनिंद्र नाथ ने बताया, ''घटना की पुष्टि हो गई है।'' स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, ''यह घटना सोमवार (29 दिसंबर) को शाम लगभग 6:30 बजे मेहराबाड़ी इलाके में सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई। आरोपित नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। बजेंद्र सिलहट सदर उपजिला के कादिरपुर गांव के प्रोबित्र बिस्वास के पुत्र थे। नोमान सुनामगंज जिले के ताहेरपुर थानान्तर्गत बलुतुरी बाजार इलाके के लुत्फर रहमान का बेटा है।''

बजेंद्र और नोमान दोनों पैरामिलिट्री फोर्स अंसार ग्रुप के सदस्य बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, ''पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में कुल 20 अंसार सदस्य ड्यूटी पर थे। घटना के समय नोमान मियां और बजेंद्र दास एक साथ बैठे थे। उसी दौरान नोमान के पास मौजूद शॉटगन से गोली चली, जिससे बजेंद्र की बाईं जांघ में गंभीर चोट लगी।'' बाद में, उनके साथी उन्हें उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले गए जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ''चश्मदीद गवाह एपीसी मोहम्मद अजहर अली ने बताया कि घटना के समय नोमान और बजेंद्र मेरे कमरे में एक साथ बैठे थे। अचानक नोमान ने शॉटगन बजेंद्र की जांघ पर रखी और पूछा, 'क्या मैं गोली मार दूं?' और फिर गोली चला दी। उसके बाद, नोमान मौके से भाग गया।

उन्होंने यह भी बताया कि घटना से पहले मैंने उन दोनों के बीच कोई बहस या झगड़ा नहीं देखा था।'' मेमनसिंह जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (वित्त व प्रशासन) मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने मंगलवार को कहा कि नोमान को तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के असली कारण का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी गई है।

अमेरिकी हिंदू संगठनों ने दीपू दास की 'बेरहमी से' हत्या की निंदा की अमेरिका स्थित हिंदू संगठनों - हिंदू अमेरिकन पालिटिकल एक्शन कमेटी और हिंदूपैक्ट ने बांग्लादेश में मेमनसिंह जिलान्तर्गत बलुका में हिंदू युवक 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। एक्शन कमेटी ने कहा कि ''दीपू की बेरहमी से हत्या'' ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेशी सरकार हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम हो रही है।

इस संगठन ने चार सांसदों - राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, सुहास सुब्रमण्यम और जेनिफर राजकुमार के बयान साझा किए जिन्होंने इस घटना पर अपनी बात रखी। हिंदूपैक्ट ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त से ''सख्त कार्रवाई करने और निर्णायक कदम उठाने'' की अपील की।

अंतरिम सरकार के सलाहकारों से ढाका में मिले भारत में बांग्लादेशी उच्चायुक्त भारत के साथ संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय द्वारा ''अत्यावश्यक'' रूप से बुलाए जाने के बाद भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम. रियाज हामिदुल्लाह सोमवार रात को ढाका पहुंचे। उन्होंने अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान से मुलाकात की। यह बैठक ढाका में विदेश मंत्रालय में विदेश सलाहकार के कार्यालय में हुई।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए खलीलुर रहमान ने कहा, ''हम समय-समय पर उच्चायुक्त को बुलाते हैं। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की।'' सूत्रों के हवाले से 'ढाका ट्रिब्यून' ने बताया कि उच्चायुक्त को भारत में मौजूदा हालात का विस्तार से जायजा लेने और दोनों देशों के रिश्तों में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। अखबार ने यह भी बताया कि सलाहकारों ने भारत से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की।