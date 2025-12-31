बांग्लादेश: यूनुस प्रशासन को झटका, एक और सलाहकार ने दिया इस्तीफा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में उथल-पुथल मची हुई है। फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से ठीक पहले एक और बड़ा इस्तीफा सामने आया है।
मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक प्रोफेसर डॉ. मो. सैयदुर रहमान ने पद से इस्तीफा दे दिया है।
कौन हैं सैयदुर रहमान?
सैयदुर रहमान बांग्लादेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर हैं। उन्हें नवंबर 2024 में मंत्री स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इस्तीफे की वजह क्या है?
रहमान ने बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक 'प्रोथोम आलो' से बात करते हुए कहा कि मैंने एक महीने पहले अपना इस्तीफा दिया था। इसे अब स्वीकार कर लिया गया है। सरकारी सेवा में मेरा कार्यकाल खत्म हो गया है।
यह नहीं है पहला इस्तीफा
इससे पहले गृह मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने 24 दिसंबर को अपना इस्तीफा दिया था। यह यूनुस प्रशासन में बढ़ती अस्थिरता का संकेत माना जा सकता है।
क्या है स्थिति?
अंतरिम सरकार पर 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनावों को निष्पक्ष बनाने का दबाव बढ़ रहा है, जबकि अवामी लीग पर प्रतिबंध और अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दे विवादास्पद बने हुए हैं।
