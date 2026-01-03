बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दंगाइयों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया

Language
    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की मौत (फोटो-सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। शरियतपुर जिले में 31 दिसंबर को व्यापारी खोकन चंद्र दास पर जानलेवा हमला हुआ था। 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास तीन दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन आज शनिवार, 3 जनवरी को इस हिंदू व्यापारी की मौत हो गई।

    खोकन चंद्र दास ढाका से 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का काम करते थे। बुधवार को जब वे दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तब दंगाइयों ने उन पर धारदार हथियारों से वार किया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी।खोकन चंद्र दास अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह तालाब में कूद गए। इस हमले के बाद प्रदर्शनकारी वहां से भाग निकले।

    बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत

    खोकन चंद्र दास पर प्रदर्शनकारियों ने यह हमला 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे दामुद्या उपजिले के कोनेश्वर यूनियन में केउरभंगा बाजार के पास किया। हमलावरों ने इस हिंदू व्यापारी को पहले तो बहुत बुरी तरह पीटा और फिर चाकू से वार किया। इसके बाद सिर और चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

