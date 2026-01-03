'केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ा' : अविमुक्तेश्वरानंद बोले- शेख हसीना की वजह से हो रहे हमले, पाकिस्तान और...

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके ही भरोसे छोड़ दिया है। वहां की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत सरकार ने शरण दे रखी है। इसलिए वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। सरकार को उन्हें यहां से जाने के लिए कह देना चाहिए। ऐसी ही स्थिति रही तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह ही हमारे देश से नफरत करने लगेगा, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद श्री शाकंभरी सिद्धपीठ में शंकराचार्य आश्रम में शुक्रवार को पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। बांग्लादेश भारत को अपना मानता रहा है और अपनी आजादी के लिए हमेशा से भारत को धन्यवाद देता रहा है।

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बिना मांगे मिल रही शरण हमारी सरकार ने वहां की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बिना मांगे शरण दे रखी है, इसीलिए वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि जिस तरह हम पुंछ और राजौरी जैसे स्थानों पर तनाव झेलते हैं, वैसे ही इस बांग्लादेश के साथ भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।