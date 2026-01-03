Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ा' : अविमुक्तेश्वरानंद बोले- शेख हसीना की वजह से हो रहे हमले, पाकिस्तान और...

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:30 AM (IST)

    स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सहारनपुर में कहा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत द्वारा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके ही भरोसे छोड़ दिया है। वहां की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत सरकार ने शरण दे रखी है। इसलिए वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। सरकार को उन्हें यहां से जाने के लिए कह देना चाहिए। ऐसी ही स्थिति रही तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह ही हमारे देश से नफरत करने लगेगा, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है।

    स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद श्री शाकंभरी सिद्धपीठ में शंकराचार्य आश्रम में शुक्रवार को पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। बांग्लादेश भारत को अपना मानता रहा है और अपनी आजादी के लिए हमेशा से भारत को धन्यवाद देता रहा है।

    अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बिना मांगे मिल रही शरण

    हमारी सरकार ने वहां की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बिना मांगे शरण दे रखी है, इसीलिए वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि जिस तरह हम पुंछ और राजौरी जैसे स्थानों पर तनाव झेलते हैं, वैसे ही इस बांग्लादेश के साथ भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

    बांग्लादेश भी नया पाकिस्तान बन सकता है। उन्होंने एसआइआर के सवाल पर कहा कि आयोग चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए यदि कोई कार्य करता है तो हम सब उसका समर्थन करते हैं और करना चाहिए, लेकिन इसे शस्त्र बनाकर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।