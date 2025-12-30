Language
    भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को यूनुस सरकार ने किया तलब, आनन-फानन में ढाका पहुंचे रियाज हामिदुल्लाह

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:51 AM (IST)

    बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कारण भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। इसी बीच यूनुस ...और पढ़ें

    भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ढाका पहुंचे। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के कारण भारत में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। इसी बीच यूनुस सरकार ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया है।

    बांग्लादेश ने रियाज को तत्काल ढाका पहुंचने का समन भेजा था, जिसके बाद उन्होंने नई दिल्ली से ढाका का रुख कर लिया था। बांग्लादेश के अखबार डेली प्रोथोम आलो ने इसकी पुष्टि की है।

    क्यों भेजा गया समन?

    रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को रियाज हामिदुल्लाह को समन भेजा था। रियाज बीती रात को ही ढाका पहुंच गए हैं। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "भारत-बांग्लादेश के रिश्तों की वर्तमान परिस्थितियों पर बातचीत करने के लिए रियाज को ढाका से समन भेजा गया था।"

