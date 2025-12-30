Language
    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:18 AM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में ढाका के अपोलो अस्पताल में नि ...और पढ़ें

    बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का ढाका के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 80 साल की थीं। उनकी पार्टी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन ने मंगलवार सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली।

    दिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से 23 नवंबर, 2025 को उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया था और उसके बाद से उनका पिछले 36 दिनों से इलाज चल रहा था। पार्टी ने एक बयान में कहा, "बीएनपी चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का आज सुबह 6:00 बजे फज्र (सुबह की) नमाज के ठीक बाद निधन हो गया।" बयान में आगे कहा गया है, "हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी से उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं।"

    कई बीमारियों से जूझ रहीं थी खालिदा

    बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिया लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं, जिनमें लिवर सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज और किडनी, फेफड़े, दिल और आंखों से जुड़ी पुरानी बीमारियां शामिल थीं।

    मेडिकल बोर्ड की देखरेख में हो रहा था इलाज

    उनका इलाज कार्डियोलॉजिस्ट शाहबुद्दीन तालुकदार की अगुवाई वाले एक मेडिकल बोर्ड की देखरेख में हो रहा था, जिसमें बांग्लादेश, यूके, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के स्पेशलिस्ट शामिल थे। इस महीने की शुरुआत में, उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने की एक पहल की गई थी, लेकिन उनकी नाज़ुक हालत के कारण यह आगे नहीं बढ़ पाई।

