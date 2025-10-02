Language
    गाजा जा रहे जहाजों के काफिले को रोकने के लिए इजरायल ने की घेराबंदी, ग्रेटा थनबर्ग भी शिप पर हैं मौजूद

    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:03 AM (IST)
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:03 AM (IST)

    गाजा के लिए खाद्य सामग्री लेकर जा रहे यूरोपीय देशों के 50 जहाजों के काफिले में कुछ अज्ञात जहाजों के शामिल होने की आशंका है। इजरायली युद्धपोतों ने गाजा के नजदीक घेराबंदी कर ली है और जहाजों की संचार व्यवस्था बाधित करने की भी सूचना है। काफिले में सांसद मानवाधिकार संगठनों के सदस्य और ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं।

    50 जहाजों के काफिले में कुछ अज्ञात जहाज शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा के लिए खाद्य सामग्री लेकर जा रहे यूरोपीय देशों के गैर सरकारी संगठनों के 50 जहाजों के काफिले में कुछ अज्ञात जहाज शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं।

    इस बीच काफिले को गाजा के नजदीक न पहुंचने देने के लिए इजरायली युद्धपोतों ने समुद्र में घेराबंदी कर ली है।

    संचार व्यवस्था बाधित

    काफिले के जहाजों की संचार व्यवस्था को भी बाधित किए जाने की सूचना है। खाद्य सामग्री लेकर गाजा जा रहे गैर सरकारी संगठनों के जहाजों के काफिले में कई देशों के सांसद, मानवाधिकार संगठनों के सदस्य और कई प्रमुख लोग हैं।

    इनके साथ स्वीडन की पर्यावरण सुधार कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी हैं। इन लोगों ने चर्च के माध्यम से राहत सामग्री का वितरण करने के सुझाव को मानने से इन्कार कर दिया है।

    इजरायली प्रस्ताव को लेकर टेंशन

    ये इजरायल के उस प्रस्ताव को भी नहीं मान रहे हैं जिसमें कहा गया है कि राहत सामग्री को किसी इजरायली बंदरगाह पर उतार दिया जाए और वहां से इजरायली सेना उसे गाजा पहुंचा देगी।

    इजरायल पहले ही कह चुका है कि गाजा में युद्ध जारी है और वहां पर जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। यह पुष्ट नहीं हो पाया है कि काफिले की सुरक्षा के लिए तैनात इटली और स्पेन के युद्धपोत अब उसके साथ हैं या नहीं।

