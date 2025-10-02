गाजा जा रहे जहाजों के काफिले को रोकने के लिए इजरायल ने की घेराबंदी, ग्रेटा थनबर्ग भी शिप पर हैं मौजूद

गाजा के लिए खाद्य सामग्री लेकर जा रहे यूरोपीय देशों के 50 जहाजों के काफिले में कुछ अज्ञात जहाजों के शामिल होने की आशंका है। इजरायली युद्धपोतों ने गाजा के नजदीक घेराबंदी कर ली है और जहाजों की संचार व्यवस्था बाधित करने की भी सूचना है। काफिले में सांसद मानवाधिकार संगठनों के सदस्य और ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा के लिए खाद्य सामग्री लेकर जा रहे यूरोपीय देशों के गैर सरकारी संगठनों के 50 जहाजों के काफिले में कुछ अज्ञात जहाज शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच काफिले को गाजा के नजदीक न पहुंचने देने के लिए इजरायली युद्धपोतों ने समुद्र में घेराबंदी कर ली है। संचार व्यवस्था बाधित काफिले के जहाजों की संचार व्यवस्था को भी बाधित किए जाने की सूचना है। खाद्य सामग्री लेकर गाजा जा रहे गैर सरकारी संगठनों के जहाजों के काफिले में कई देशों के सांसद, मानवाधिकार संगठनों के सदस्य और कई प्रमुख लोग हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें