'पहले इजरायल हुआ गाजा प्लान पर तैयार, फिर दी हमास को चेतावनी', नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्री योजना पर सहमति जताने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दिया। साथ ही फलस्तीनी समूह हमास को चेतावनी दी कि यदि वे इस समझौते को अस्वीकार करते हैं तो इजरायल को इस आतंकवादी समूह को नष्ट करने के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा।

व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "हमास के खतरे को खत्म करने के लिए इजरायल को मेरा पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम शांति के लिए एक समझौता करेंगे और अगर हमास इस समझौते को अस्वीकार कर देता है, जो कि हमेशा संभव है, तो वे अकेले ही बचेंगे। बाकी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा।"

'गाजा में शांति लाने के बेहद करीब अमेरिका' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू के साथ बैठक और 20 सूत्री शांति योजना जारी करने के बाद, वॉशिंगटन गाजा युद्ध में शांति सुनिश्चित करने के "बहुत करीब" है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "जो चीजें सैकड़ों वर्षों और हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, हम कम से कम उनके बहुत करीब हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं और मैं बीबी को वास्तव में वहां पहुंचने और काम करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।" उन्होंने नेतन्याहू को उनके उपनाम से संबोधित किया।