Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पहले इजरायल हुआ गाजा प्लान पर तैयार, फिर दी हमास को चेतावनी', नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्री योजना पर सहमति जताने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने फलस्तीनी समूह हमास को चेतावनी दी कि यदि वे इस समझौते को अस्वीकार करते हैं तो इजरायल को हमास को नष्ट करने के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेंजामिन नेतन्याहू ने की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्री योजना पर सहमति जताने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दिया। साथ ही फलस्तीनी समूह हमास को चेतावनी दी कि यदि वे इस समझौते को अस्वीकार करते हैं तो इजरायल को इस आतंकवादी समूह को नष्ट करने के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "हमास के खतरे को खत्म करने के लिए इजरायल को मेरा पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम शांति के लिए एक समझौता करेंगे और अगर हमास इस समझौते को अस्वीकार कर देता है, जो कि हमेशा संभव है, तो वे अकेले ही बचेंगे। बाकी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा।"

    'गाजा में शांति लाने के बेहद करीब अमेरिका'

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू के साथ बैठक और 20 सूत्री शांति योजना जारी करने के बाद, वॉशिंगटन गाजा युद्ध में शांति सुनिश्चित करने के "बहुत करीब" है।

    उन्होंने पत्रकारों से कहा, "जो चीजें सैकड़ों वर्षों और हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, हम कम से कम उनके बहुत करीब हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं और मैं बीबी को वास्तव में वहां पहुंचने और काम करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।" उन्होंने नेतन्याहू को उनके उपनाम से संबोधित किया।

    20 सूत्री योजना में क्या?

    20 सूत्री योजना में कहा गया है कि दोनों पक्षों की सहमति से युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा और इजरायली सेना हमास द्वारा बंधक बनाए गए अंतिम लोगों की रिहाई तक वापस लौट जाएगी। इस शुरुआती अवधि के दौरान युद्धविराम लागू रहेगा।

    इस समझौते के तहत हमास के उग्रवादियों को पूरी तरह से निरस्त्र होना होगा और भविष्य में सरकार में किसी भी भूमिका से बाहर रखा जाएगा। हालांकि जो लोग शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए सहमत होंगे उन्हें माफी दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- इधर नेतन्याहू सीजफायर पर ट्रंप से कर रहे थे बात, उधर इजरायली सेना गाजा में जमीन और आसमान से बरसा रही थे गोले