पाकिस्तान में खूब उड़ रहा सेना प्रमुख मुनीर का मजाक, ट्रंप को दुर्लभ खनिज दिखाने पर कहा जा रहा 'सेल्समैन'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ का ट्रंप के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मुनीर ट्रंप को दुर्लभ खनिज दिखा रहे हैं, शहबाज पास में खड़े हैं। वहीं, उनकी यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं, पाकिस्तानी सांसद ऐमल वली खान ने सेना प्रमुख असीम मुनीर को 'सेल्समैन' तक कह डाला। मुनीर की छह महीने से भी कम समय में उनकी वाशिंगटन की तीसरी यात्रा थी।

पाकिस्तान में राजनीतिक हंगामा मच गया ओवल ऑफिस से ली गई एक तस्वीर में मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों से भरा एक डिब्बा भेंट करते नजर आ रहे हैं, जिससे राजनीतिक हंगामा मच गया है और घरेलू स्तर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

पाकिस्तान के सांसद ने उठाए सवाल पाकिस्तान की खनिज संपदा को उजागर करने के लिए किया गया यह कदम, राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गया। देश की संसद में, सीनेटर ऐमल वली खान ने मुनीर पर "एक सेल्समैन की तरह" व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि शहबाज शरीफ "एक मैनेजर की तरह तमाशा देख रहे थे"।