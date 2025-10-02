Language
    पाकिस्तान में खूब उड़ रहा सेना प्रमुख मुनीर का मजाक, ट्रंप को दुर्लभ खनिज दिखाने पर कहा जा रहा 'सेल्समैन'

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:15 AM (IST)

    पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ का ट्रंप के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मुनीर ट्रंप को दुर्लभ खनिज दिखा रहे हैं शहबाज पास में खड़े हैं। वहीं उनकी यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं पाकिस्तानी सांसद ऐमल वली खान ने सेना प्रमुख असीम मुनीर को सेल्समैन तक कह डाला।

    ट्रंप के साथ रेयर अर्थ की तस्वीर वायरल होने पर पाक सेना प्रमुख को 'सेल्समैन' करार दिया गया

     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ का ट्रंप के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मुनीर ट्रंप को दुर्लभ खनिज दिखा रहे हैं, शहबाज पास में खड़े हैं। वहीं, उनकी यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं, पाकिस्तानी सांसद ऐमल वली खान ने सेना प्रमुख असीम मुनीर को 'सेल्समैन' तक कह डाला। मुनीर की छह महीने से भी कम समय में उनकी वाशिंगटन की तीसरी यात्रा थी।

    पाकिस्तान में राजनीतिक हंगामा मच गया

    ओवल ऑफिस से ली गई एक तस्वीर में मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों से भरा एक डिब्बा भेंट करते नजर आ रहे हैं, जिससे राजनीतिक हंगामा मच गया है और घरेलू स्तर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

    पाकिस्तान के सांसद ने उठाए सवाल

    पाकिस्तान की खनिज संपदा को उजागर करने के लिए किया गया यह कदम, राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गया। देश की संसद में, सीनेटर ऐमल वली खान ने मुनीर पर "एक सेल्समैन की तरह" व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि शहबाज शरीफ "एक मैनेजर की तरह तमाशा देख रहे थे"।

    उन्होंने सवाल उठाया कि सेना प्रमुख किस हैसियत से विदेशी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने इसे "संविधान के साथ मजाक" बताया। पाकिस्तानी सीनेटर ऐमल वली खान ने गरजते हुए कहा, "यह तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं।"

    ऐमल वली खान ने संसद के संयुक्त सत्र की मांग की

    उन्होंने संसद के संयुक्त सत्र की मांग की, जिसमें ट्रंप की शांति योजना के लिए पाकिस्तान के समर्थन, सऊदी अरब के साथ कथित रक्षा सौदे के विवरण और मुनीर द्वारा आम तौर पर नागरिक नेताओं के लिए आरक्षित राजनयिक संपर्क के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाए।