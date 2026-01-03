Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    4 एयरक्राफ्ट, 6 पोत और जहाज... ताइवान की घेराबदी में क्यों जुटा चीन?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:59 AM (IST)

    चीन ने 3 जनवरी को ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसपैठ की। ताइवान ने चार चीनी विमानों, छह नौसैनिक पोतों और एक सरकारी जहाज का पता लगाया। एक वि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में घुसा चीन (फोटो-रॉयटर्स)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन आज शनिवार, 3 जनवरी की सुबह ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुस गया। ताइवान ने अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के आसपास चीनी विमानों की चार उड़ानें, छह नौसैनिक पोत और एक सरकारी जहाज का पता लगाया।

    ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चार उड़ानों में से एक ने दोनों देशों की बीच की मध्य रेखा को पार कर ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया।

    ताइवान की सीमा में घुसा चीन

    ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 'आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास परिचालन कर रहे पीएलए विमानों की चार उड़ानें, 6 पीएलए पोत और 1 सरकारी जहाज का पता लगाया गया। चार उड़ानों में से एक ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान के केंद्रीय वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। हमने स्थिति पर नजर रखी और कार्रवाई की।'

    शुक्रवार को ताइवान ने अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के आसपास छह नौसैनिक पोत, एक सरकारी जहाज और दो गुब्बारे भी देखे। यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका, ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास पर ध्यान दे रहा है। अमेरिका का दावा है कि इससे 'तनाव अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है।'

    ताइवान की घेराबंदी में क्यों जुटा चीन?

    रक्षा विश्लेषकों के अनुसार, चीन ऐसा इसलिए कर रहा है, क्योंकि वह ताइवान समर्थक पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहता है। चीन ने हाल ही में ताइवान के इर्द-गिर्द पांच स्थानों पर सैन्य अभ्यास किया, जिसके बाद से ही ताइवान की सेनाएं हाई अलर्ट पर आ गईं।

    31 दिसंबर को समाप्त हुए चीन के इस दो दिवसीय सैन्य अभ्यास में नौसेना और वायु सेना की व्यापक तैनाती शामिल थी। चीन के इस सैन्य अभ्यास को ताइवान पर दबाव बनाने के उद्देश्य से शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया।