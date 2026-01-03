4 एयरक्राफ्ट, 6 पोत और जहाज... ताइवान की घेराबदी में क्यों जुटा चीन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन आज शनिवार, 3 जनवरी की सुबह ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुस गया। ताइवान ने अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के आसपास चीनी विमानों की चार उड़ानें, छह नौसैनिक पोत और एक सरकारी जहाज का पता लगाया।

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चार उड़ानों में से एक ने दोनों देशों की बीच की मध्य रेखा को पार कर ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया।

ताइवान की सीमा में घुसा चीन ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 'आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास परिचालन कर रहे पीएलए विमानों की चार उड़ानें, 6 पीएलए पोत और 1 सरकारी जहाज का पता लगाया गया। चार उड़ानों में से एक ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान के केंद्रीय वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। हमने स्थिति पर नजर रखी और कार्रवाई की।'

शुक्रवार को ताइवान ने अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के आसपास छह नौसैनिक पोत, एक सरकारी जहाज और दो गुब्बारे भी देखे। यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका, ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास पर ध्यान दे रहा है। अमेरिका का दावा है कि इससे 'तनाव अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है।'

ताइवान की घेराबंदी में क्यों जुटा चीन? रक्षा विश्लेषकों के अनुसार, चीन ऐसा इसलिए कर रहा है, क्योंकि वह ताइवान समर्थक पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहता है। चीन ने हाल ही में ताइवान के इर्द-गिर्द पांच स्थानों पर सैन्य अभ्यास किया, जिसके बाद से ही ताइवान की सेनाएं हाई अलर्ट पर आ गईं।