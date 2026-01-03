'चीन ने कराया भारत-पाक के बीच सीजफायर', ट्रंप के बाद ड्रैगन को खुश करने में क्यों जुटा पाकिस्तान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक झूठ से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता की बात कबूल की थी। वहीं, अब पाक सरकार का दावा है कि चीन ने भी ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता की थी।

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय चीनी नेतृत्व लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। साथ ही उन्होंने भारत से भी संपर्क किया था। पाकिस्तान ने दिया बयान ताहिर अंद्राबी के अनुसार, "मेरा मानना है कि उनके संपर्क में बने रहने से ही सकारात्मक कूटनीति पर बात हुई, जिससे तनाव कम करने और शांति स्थापित करने में मदद मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्यस्थता के संदर्भ में चीन का दृष्टिकोण सही है।"