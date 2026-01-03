'बलूचिस्तान में सेना तैनात कर सकता है चीन', बलूच नेता का दावा; भारत के लिए गंभीर खतरा

एएनआइ, क्वेटा। बलूच नेता मीर यार बलूच ने दावा किया है कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर सकता है। यह भारत के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने इस बात को लेकर आगाह किया है कि चीन-पाकिस्तान के बढ़ते गठबंधन से गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

बलूच ने यह बात नए साल के मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम लिखे एक खुले पत्र में कही है। बलूच ने गत मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों के निशाना बनाने के भारत के कदम की सराहना भी की है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार ने अपने इस पत्र को एक्स पर साझा किया है और कहा है कि बलूच प्रतिनिधि इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को खतरनाक मानते हैं। उन्होंने लिखा, 'बलूचिस्तान के लोग पिछले 79 वर्षों से पाकिस्तान के कब्जे, सरकार प्रायोजित आतंकवाद और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस रोग को जड़ से खत्म किया जाए, ताकि हमारे राष्ट्र के लिए स्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित की जा सके।'

पत्र में मीर ने बताया कि चीन और पाकिस्तान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के अंतिम चरणों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह चीनी राष्ट्रपति शी चिन¨फग की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव परियोजना है, जो बलूचिस्तान से होकर गुजरती है।

उन्होंने दावा किया कि अगर बलूच प्रतिरोध और रक्षा बलों को मजबूत नहीं किया गया और इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया तो क्षेत्र जल्द ही चीनी सैन्य बलों की मौजूदगी का गवाह बन सकता है। ऐसा होने पर व्यापक क्षेत्रीय परिणाम होंगे।