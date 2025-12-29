Language
    बॉर्डर पर लाइव फायर युद्धाभ्यास कर रहा चीन, घबराए ताइवान ने तैनात कर दी सेना; क्या फिर बढ़ेगा तनाव?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    यह अभ्यास मंगलवार को भी जारी रहेगा (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने सोमवार को ताइवान के आसपास लाइव फायर युद्धाभ्यास शुरू किया। इसमें सैनिकों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और तोपखाने को तैनात किया गया। इसके कारण ताइवान का तनाव बढ़ गया है।

    ताइवान ने भी सैनिकों को तैनात किया है और हमले को रोकने का अभ्यास करने के लिए अमेरिकी निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया। चीन के पूर्वी थिएटर कमान ने कहा कि उसने ताइवान स्ट्रेट के उत्तर और दक्षिण-पश्चिम में बलों को केंद्रित किया है और जमीनी और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी और नकली हमले किए हैं।

    मंगलवार को भी जारी रहेगा अभ्यास

    यह अभ्यास मंगलवार को भी जारी रहेगा और इसमें द्वीप के मुख्य बंदरगाहों की नाकाबंदी और उसे घेरने का अभ्यास शामिल होगा। ताइवान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दर्जनों चीनी सैन्य बोट और विमान द्वीप के आसपास सक्रिय थे।

    उनमें से कुछ ताइवान क्षेत्र के करीब जानबूझकर आ रहे थे, जिसे इसकी तटरेखा से 24 समुद्री मील के रूप में परिभाषित किया गया है। ये अभ्यास अमेरिका द्वारा ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री की घोषणा के 11 दिन बाद शुरू हुए हैं।

    विश्लेषकों का कहना है कि बीजिंग के सैन्य अभ्यास नियमित सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों और संभावित हमले की तैयारी के बीच की रेखा को तेजी से धुंधला कर रहे हैं। यह ऐसी रणनीति है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को हमले की न्यूनतम चेतावनी देना है।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

