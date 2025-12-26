Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के आरोप में अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन कंपनियों ने चीन की संप्रभुता औ ...और पढ़ें

    अमेरिका के खिलाफ चीन ने उठा लिया बड़ा कदम, ताइवान को हथियार बेचने के आरोप में इन कंपनियों पर गिराई गाज

    नई दिल्ली। चीन ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए उसके कुछ डिफेंस फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। ताइवान को हथियार बेचने के मामले में चीन ने 10 लोगों और 20 अमेरिकी डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाने की घोषणा की।

    चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम के बाद कंपनियों और व्यक्तियों की चीन में मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा और घरेलू संगठनों और व्यक्तियों को उनके साथ व्यापार करने से रोक दिया जाएगा।

    चीन ने इन अमेरिकी कंपनियों पर गिराई गाज

    चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर सीधे तौर पर हथियार बेचने का आरोप लगाया। उसने इस गतिविधि में शामिल लोगों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। चीन की ओर से कहा गया कि इस लिस्ट में शामिल लोगों को, जिसमें डिफेंस फर्म एंडुरिल इंडस्ट्रीज के फाउंडर और बैन की गई फर्मों के नौ सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, चीन में घुसने पर भी बैन लगा दिया गया है।

    जिन दूसरी कंपनियों को टारगेट किया गया है, उनमें नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन सिस्टम्स कॉर्पोरेशन और L3हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज शामिल हैं। यह कदम पिछले हफ़्ते वॉशिंगटन की तरफ से ताइवान को $11.1 बिलियन के हथियारों की बिक्री की घोषणा के बाद उठाया गया है, जो इस द्वीप के लिए अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार पैकेज है, जिससे बीजिंग नाराज हो गया है।

    शुक्रवार को एक बयान में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "ताइवान का मुद्दा चीन के मुख्य हितों का मूल है और चीन-अमेरिका संबंधों में यह पहली रेड लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता।"

    ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन

    चीन लोकतांत्रिक तरीके से शासित ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, इस दावे को ताइवान खारिज करता है।

    अमेरिका कानून के मुताबिक ताइवान को अपना बचाव करने के साधन देने के लिए बाध्य है, हालांकि हथियारों की ऐसी बिक्री चीन के साथ लगातार तनाव का कारण बनी हुई है।

