अमेरिका के खिलाफ चीन ने उठा लिया बड़ा कदम, ताइवान को हथियार बेचने के आरोप में इन कंपनियों पर गिराई गाज

नई दिल्ली। चीन ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए उसके कुछ डिफेंस फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। ताइवान को हथियार बेचने के मामले में चीन ने 10 लोगों और 20 अमेरिकी डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाने की घोषणा की।

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम के बाद कंपनियों और व्यक्तियों की चीन में मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा और घरेलू संगठनों और व्यक्तियों को उनके साथ व्यापार करने से रोक दिया जाएगा। चीन ने इन अमेरिकी कंपनियों पर गिराई गाज चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर सीधे तौर पर हथियार बेचने का आरोप लगाया। उसने इस गतिविधि में शामिल लोगों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। चीन की ओर से कहा गया कि इस लिस्ट में शामिल लोगों को, जिसमें डिफेंस फर्म एंडुरिल इंडस्ट्रीज के फाउंडर और बैन की गई फर्मों के नौ सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, चीन में घुसने पर भी बैन लगा दिया गया है।