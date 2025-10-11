चीन-अमेरिका में ठन गई, ड्रैगन ने रेयर अर्थ मेटल पर लगाए नए प्रतिबंध तो ट्रंप की दिखी बौखलाहट; ठोका 100% टैरिफ

नई दिल्ली। US China Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और चीन में एक बार फिर से ठन गई है। बीते दिनों चीन ने रेयर अर्थ मेटल (Rare Earth Metal) को लेकर कुछ नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। नए प्रतिबंध से ट्रंप की बौखलाहट साफ देखने को मिली। चीन के झटके के बाद ट्रंप ने ड्रैगन को 240 वोल्ट का बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने दुर्लभ खनिजों पर चीन की बढ़ती पकड़ के जवाब में नए सिरे से 100% टैरिफ और निर्यात प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है।

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह असहज संघर्ष विराम महीनों की असहज शांति के बाद आया है, जिसने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है और एक नए आर्थिक टकराव की आशंकाओं को जन्म दिया है। बौखलाहट में ट्रंप ने चीन पर ठोका 100% टैरिफ ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका 1 नवंबर से देश में प्रवेश करने वाले सभी चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाएगा, साथ ही "महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर" पर नए निर्यात प्रतिबंध भी लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह नाटकीय कदम चीन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर विस्तारित निर्यात नियंत्रण की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद आया।

टल सकती है ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक? टैरिफ के नए दौर ने ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित बैठक पर भी संदेह के बादल मंडराने लगे हैं, जो पहले इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली थी। ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पर इस नियोजित बैठक का जिक्र करते हुए लिखा था, "अब ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिखता।"