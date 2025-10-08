बिजनेसमैन की फौज लेकर भारत आए UK के PM, लिस्ट में एक से एक अरबपति शामिल; India-UK ट्रेड डील होगी लागू
UK India trade deal ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmerने भारत के साथ व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की इच्छा व्यक्त की है। अपनी दो दिवसीय यात्रा में वे व्यापार संस्कृति और विश्वविद्यालय क्षेत्रों के सौ से अधिक नेताओं को साथ लाए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के सबसे बड़े व्यापार समझौते को बढ़ाना है।
नई दिल्ली। UK India trade deal: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने बुधवार को अपनी दो दिवसीय यात्रा शुरू करते हुए कहा कि वह भारत के साथ व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। इस यात्रा में व्यापार, संस्कृति और विश्वविद्यालय क्षेत्रों के सौ से अधिक नेता शामिल हुए। वह अपने साथ सैकड़ों कंपनियों के सीईओ और उनके अधिकारियों को लेकर आए हुए हैं।
I'm flying the flag for British business in Mumbai, because growth in India for British businesses means more jobs for people at home. pic.twitter.com/H4TnuTEjQe— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 8, 2025
ब्रिटेन और भारत ने जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कपड़ा से लेकर व्हिस्की और कारों तक, सभी वस्तुओं पर शुल्क में कटौती और व्यवसायों के लिए बाजार तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने का समझौता हुआ था।
PM कीर स्टार्मर के साथ कौन-कौन भारत आया
- एयरबस, लुई वाउटर वैन वर्श
- अरुप, जेरोम एंथनी फ्रॉस्ट
- बेकर मैकेंज़ी, सनविंदर मान
- बार्कलेज़, स्टीफ़न डेंटन
- बेनॉय ग्रुप, थॉमस कार्टलेज
- बीपी, मरे औचिनक्लॉस
- ब्रिटिश एयरवेज़, सीन डॉयल
- ब्रिटिश चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स, शेवॉन हैविलैंड
- ब्रिटिश ईस्पोर्ट्स, चेस्टर किंग
- बीटी, एलिसन किर्कबी
- कैपिटा, एडोल्फ़ो हर्नांडेज़
- सिटी ऑफ़ लंदन, क्रिस्टोफर हेवर्ड
- डेलॉइट एलएलपी, क्रिस्टी न्यूमैन
- डिजिलैब, टिमोथी डोडवेल
- फर्स्ट डेरिवेटिव, विक्टोरिया लैवरी
- फाउंडर्स फ़ोरम, ब्रेंट होबरमैन
- एचएसबीसी, मनवीन कौर
- इंडिया इंक ग्रुप, मनोज लाडवा
- इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स यूके, लॉर्ड बिलिमोरिया
- केपीएमजी, कामिनी मेहता
- लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, डेविड श्विमर
- मेस ग्रुप - कंसल्ट, देवेंद्र दबासिया
- मेकयूके, स्टीफन फिप्सन
- मार्शमैलो, ओलिवर केंटब्राहम
- मोंज़ो, अनिल तुम्मलापल्ली
- मॉट मैकडोनाल्ड, जेम्स हैरिस
- पैक्समैन स्कैल्प कूलिंग, रिचर्ड पैक्समैन
- फ़ीनिक्स कोर्ट, सॉल क्लेन
- रेवोलुट, सिद्धार्थ जजोदिया
- रोल्स रॉयस, जितेश गढ़िया
- साइटहॉप, मेलिसा चेम्बर्स
- स्मॉल बिज़नेस ब्रिटेन, मिशेल ओवेन्स
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड, विलियम विंटर्स
- वर्जिन अटलांटिक, शाई वीस
- डब्ल्यूपीपी, मार्क जूलियन रीड
- ज़ोपा, जयदेव दानारदाना
- अल्टिलियम, कामरान महदवी
- एसोसिएशन ऑफ़ ब्रिटिश फ़ार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, रिचर्ड टॉरबेट
- एथेनियन टेक, कनिष्क गौर
- बेबिडा हॉस्पिटैलिटी, रोहिणी सूद
- ब्लैकबर्न केमिकल्स, जॉन कोविल
- ब्रैंडन मेडिकल, एड्रियन हॉल
- ब्रिटिश फ़ैशन काउंसिल, लॉरा वियर
- ब्रिटिश फ़िल्म आयोग, एड्रियन वूटन
- ब्रिटिश फ़िल्म संस्थान, मोनिका चड्ढा
- ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट (BII), डायना लेफ़ील्ड
- कार्बन क्लीन, अनिरुद्ध शर्मा
- कार्बन रे, एलिज़ाबेथ प्राइस
- कैटेगन, एंड्रयू जॉन वुड्स
- सेरेस पावर, फिलिप कैल्डवेल
- ब्रिटिश उद्योग परिसंघ, राइन न्यूटन-स्मिथ
- कॉर्निश लिथियम, जेमी एयरनेस
- डुलास, रूथ चैपमैन
- ईसीबी / द हंड्रेड, विक्रम बनर्जी
- एडिंगटन, स्कॉट मैकक्रॉस्की
- एलस्ट्री स्टूडियोज़, रेबेका हॉक्स
- लघु व्यवसाय संघ, मार्टिन मैकटेग
- FIDO टेक, विक्टोरिया एडवर्ड्स
- गेट 7 लिमिटेड, हैरी विकम
- GEDU ग्लोबल एजुकेशन, विश्वजीत राणा
- ग्राफ़कोर (AI), निगेल टून
- ग्रेपैरट AI, अंबरीश मित्रा
- ग्रुप रोड्स, चार्ल्स रिजवे
- इनोवेट फ़ाइनेंस, जेनाइन हर्ट
- इंटरनेशनल एनर्जी प्रोडक्ट्स, एम्मा बेरेसफ़ोर्ड
- इवोका, क्रिस्टोफ़ रीचे
- लेटेंट लैब्स, साइमन कोहल
- लीना एनर्जी, विलियम टोप
- मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप, क्रिस्टोफर वुडरोफ़
- मैनचेस्टर संग्रहालय, एस्मे वार्ड
- माइक्रोबिरा, मैरिएन लैंग इस्माइल
- राष्ट्रीय विज्ञान एवं मीडिया संग्रहालय, जोआन क्विंटनटुलोच
- राष्ट्रीय रंगमंच, सिंधु रुबासिंघम
- प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, एलेक्जेंड्रा बर्च
- नथिंग टेक, कार्ल यू पेई
- एनपीटीसी ग्रुप, मार्क डेसी
- न्योबोल्ट, साई शिवरेड्डी
- ऑक्यूइटी, डैनियल डेली
- ओम्फ ईवी, मोराग हचियन
- ऑक्सफोर्ड नैनोपोर, गुरदयाल संघेरा
- ऑक्सफोर्ड क्वांटम सर्किट, गेराल्ड मुल्ली
- ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम्स, सीन सटक्लिफ
- पाइनवुड स्टूडियो, एंड्रयू स्मिथ
- पोर्ट ऑफ लीथ, इयान स्टर्लिंग
- रीसाइक्लस, रॉबिन ब्रंडल
- रॉयल शेक्सपियर कंपनी, संदीप महल
- स्क्रमकनेक्ट कंसल्टिंग, प्रवीण करादिगुड्डी
- सेनसोटेक, इदिर बौदाउद
- स्पोर्ट इंग्लैंड, साइमन हेस
- श्रीवेन सॉल्यूशंस, शशिधर बच्चू
- द ग्लेनमोरंगी कंपनी, कैस्पर मैक्रे
- द ग्रेट आउटडोर जिम कंपनी, जॉर्जिना डेलाने
- यूनिवर्सल सिमुलेशन (यूएनआई सिम), जेम्स मार्की
- वीआईआरएसईसी, कैथरीन ऐनी वॉलवर्क
- वेस्ट यॉर्कशायर संयुक्त प्राधिकरण, ट्रेसी ब्रेबिन
- वेस्ट यॉर्कशायर संयुक्त प्राधिकरण, माइकल हॉकिंग
- बेंड इट नेटवर्क्स, गुरिंदर चड्ढा
- सिविक स्टूडियो, नम्रता शर्मा
- क्लार्क डोर, एंड्रयू एशले
- डियाजियो, माणिक झंगियानी
- ईवाई, रोहन मलिक
- फ्रेशफील्ड्स, जॉर्जिया डॉसन
- नेटवेस्ट, रिचर्ड हेथोर्नथवेट
- प्रीमियर लीग, क्लेयर सुमनेर
- रोल्स रॉयस, तुफान एर्गिनबिलिगिक
- इलेवन लैब्स, माटेउज़ स्टैनिशेव्स्की
- पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड, पुनीत गुप्ता
- पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड, पूनम गुप्ता
- स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन, मार्क केंट
- यूकेआईबीसी, रिचर्ड हील्ड
तीन साल की रुक-रुक कर बातचीत के बाद, व्यापार समझौते (India UK Trade Deal) पर वार्ता मई में संपन्न हुई थी। दोनों पक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा शुरू किए गए टैरिफ उथल-पुथल के बीच समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों में तेजी ला रहे थे।
Yash Raj Films CEO Akshaye Widhani, UK Prime Minister Keir Starmer and actor Rani Mukerji watch a screening during the PM's visit to Yash Raj Films in Mumbai.
(Pics source: Pool via Reuters) pic.twitter.com/4FiQMcAY5M— ANI (@ANI) October 8, 2025
दुनिया की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस समझौते का उद्देश्य 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25.5 बिलियन पाउंड (34 बिलियन डॉलर) तक बढ़ाना है। लेकिन सरकार ने कहा है कि ये अनुमान समझौते की महत्वाकांक्षा के लिए एक सीमा नहीं, बल्कि एक आधार थे। तेल कंपनी बीपी (BP.L), इंजन निर्माता रोल्स-रॉयस (RR.L), और दूरसंचार कंपनी बीटी (BT.L), जैसी कंपनियों के अधिकारियों के साथ इस यात्रा का उद्देश्य ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के सबसे बड़े व्यापार समझौते को अधिकतम करना था।
