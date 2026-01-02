भारतीय मूल के टैक्सी ड्राइवर ने कनाडा ने कैब में दो लोगों को बिठाया, अस्पताल में तीन को छोड़ा; जानें कैसे हुआ ये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल के एक कैब ड्राइवर ने कनाडा में कमाल कर दिया। हरदीप सिंह तूर नाम के टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में दो लोगों को बैठाया और अस्पताल में तीन लोगों को छोड़ा। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ।

भारतीय मूल के कैब ड्राइवर ने किया कमाल भारतीय मूल के कैब ड्राइवर हरदीप सिंह तूर ने अपने जीवन की सबसे लंबी राइड के बारे में बताया, जो कि केवल आधे घंटे की थी। लेकिन हरदीप सिंह के लिए ये राइड यादगार बन गई।

कनाडा के कैलगरी में कैब ड्राइवर ने एक गर्भवती महिला को उसके पति के साथ कैब में बैठाया। कैब ड्राइवर का कहना है कि पिछले शनिवार की देर रात उन्हें एक अर्जेंट कॉल आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि एक कपल को अस्पताल लेकर जाना है।

क्या है पूरा मामला? कैलगरी के टैक्सी ड्राइवर हरदीप सिंह तूर ने पिछले शनिवार की देर रात एक अर्जेंट कॉल का जवाब दिया, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उन्हें अस्पताल ले जाना है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक ऐसा जोड़ा था जो अपने बच्चे के जन्म के लिए समय के साथ जूझ रहा था, ग्लोबल न्यूज ने बुधवार को रिपोर्ट किया।

हरदीप सिंह तूर ने मौके की नजाकत को समझा और उस कपल को अपनी कैब में बैठाया। सीटीवी से बातचीत में हरदीप सिंह तूर ने कहा कि 'मैंने सोचा कि मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन मौसम को देखते हुए मुझे लगा कि शायद यह सही फैसला नहीं होगा।'