कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा पर कनाडा भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, एजेंट ने ठगे 16 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। जिले में एक परिवार को कनाडा भेजने के नाम पर एक एजेंट और उसके सहयोगियों ने लगभग 16 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपितों ने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन न तो वीजा जारी किया और न ही पैसे लौटाए। थाना कृष्णा गेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

झांसा रोड निवासी अवतार सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी बेटी कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती थी। इस संदर्भ में उसकी भाभी ने एजेंट अमनप्रीत सिंह उर्फ लक्की से संपर्क किया। एजेंट ने स्टडी वीजा दिलाने और कनाडा भेजने के लिए 16 लाख रुपये की मांग की, जिसमें पहले सेमेस्टर की फीस भी शामिल थी।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 16 जून 2024 को आरोपित उसके घर आया और वीजा प्रोसेसिंग के नाम पर पांच लाख रुपये एडवांस ले गया, साथ ही बेटी के सभी आवश्यक दस्तावेज भी ले गया। 30 सितंबर 2024 को आईलैट्स का परिणाम आया, जिसमें उसकी बेटी ने 7.5 बैंड प्राप्त किए। इसके बाद आरोपित ने एक लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करने की मांग की। आरोपित ने दिसंबर में वीजा प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया और यूनिवर्सिटी एडमिशन का फर्जी आफर लेटर दिखाया।